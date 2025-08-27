Jakie grzejniki do pompy ciepła? Dlaczego ogrzewanie podłogowe to najlepszy wybór?

Prawidłowy dobór grzejników do pompy ciepła pozwoli nie tylko zwiększyć jej efektywność i ograniczyć zużycie energii, lecz także umożliwi zapewnienie wysokiego komfortu cieplnego w budynku. Zdaniem ekspertów najlepsze rezultaty są osiągane w tzw. instalacjach niskotemperaturowych, które umożliwiają stabilną pracę całego układu przy relatywnie niskiej temperaturze wody zasilającej. Jak jest jednak naprawdę? Czy ogrzewanie podłogowe to faktycznie najlepszy wybór? Oto garść najważniejszych informacji na ten temat!

Jak w praktyce wygląda efektywność pompy ciepła?

Pompa ciepła osiąga najwyższą sprawność przy możliwie niskiej temperaturze zasilania instalacji grzewczej. Dzieje się tak, ponieważ współczynnik COP/SCOP rośnie, gdy „skok temperaturowy” między źródłem dolnym a instalacją odbiorczą jest możliwie jak najmniejszy.

W praktyce oznacza to, że układy o dużej powierzchni emisji ciepła, pracujące na wodzie o temperaturze 25-40°C, pozwalają utrzymać wysoką efektywność w całym sezonie grzewczym. Dla porównania klasyczne kaloryfery odpowiadające swoimi parametrami typowej instalacji wykorzystującej kotły CO, działającej w temperaturze 70/55°C (kocioł/grzejniki), powodują w pompach ciepła gwałtowny spadek sprawności i konieczność większej liczby cykli odszraniania jednostki zewnętrznej.

Dlatego też kluczem do uzyskania maksymalnej sprawności energetycznej pompy ciepła jest prawidłowy dobór grzejników – najlepiej montaż nowoczesnych systemów ogrzewania podłogowego. Umożliwi to obniżenie temperatury zasilania wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej, tym samym pozwalając płynnie kierować intensywnością pracy pompy ciepła oraz ilością zużywanej przez nią energii.

Natomiast, jeśli w budynku są już zamontowane grzejniki, a ich wymiana na razie nie jest możliwa, to warto zweryfikować, czy przy niższych parametrach temperaturowych – np. 45/35°C, będą one w stanie zapewnić wymagany strumień ciepła. Niestety, w większości przypadków będzie konieczne powiększenie wymiarów powierzchni grzewczej, a co za tym idzie, zamontowanie dodatkowych grzejników lub zastosowanie konwektorów wentylatorowych.

Niezbędna jest weryfikacja wydajności i powierzchni grzewczej / autor: materiały prasowe

Dlaczego ogrzewanie podłogowe to najlepszy wybór?

Krótko mówiąc, ogrzewanie podłogowe jest najlepszym wyborem do pompy ciepła, ponieważ łączy bardzo dużą powierzchnię wymiany z niską temperaturą wody roboczej.

Dla większości domów jednorodzinnych moc podłogówki odpowiadającą 30-60 W/m² można uzyskać przy zasilaniu ich temperaturą w zakresie od 28 do 35°C, co pozytywnie wpływa na współczynnik sezonowej efektywności (SCOP). Co prawda wydaje się to być stosunkowo niewielką liczbą, jednak w przypadku dobrze zaizolowanych domów, pozwoli to uzyskać zaskakująco wysoki komfort termiczny.

O tym, jaka pompa ciepła do domu 100 m2 będzie odpowiednia, dowiesz się na Leroy Merlin. W większości przypadków wystarczy jednostka o mocy 5 kW. Będzie ona pracować efektywnie, dostarczając do wnętrza domu duże ilości ciepła. Łatwo można ją też zasilić niewielkimi instalacjami fotowoltaicznymi, co jeszcze bardziej zwiększy opłacalność takiego przedsięwzięcia.

Jak zaprojektować instalację ogrzewania podłogowego do pompy ciepła?

Projekt domowego systemu grzewczego powinien zacząć się od dokonania dokładnego bilansu strat ciepła dla każdego pomieszczenia w budynku. Musi on brać pod uwagę m.in.:

• zastosowane do budowy budynku materiały,

• grubość oraz jakość warstwy izolacyjnej,

• ilość występujących w domu mostków termicznych oraz ich lokalizację,

• indywidualne preferencje domowników lub osób korzystających z danego obiektu.

Kolejnym etapem prac będzie dobranie optymalnego rozstawu rur. Jest to zazwyczaj około 10-15 cm, co pozwala efektywnie rozprowadzać ciepło i zapobiega powstawaniu chłodnych punktów na skończonej posadzce.

Pętle podłogówki powinny składać się z około 80-120 m rury. Do małych domów można zdecydować się na warianty o przekroju 16 mm, ale do większych warto wybrać przewody o średnicy 20 mm. Umożliwi to uzyskanie właściwego przepływu bez nadmiernych spadków ciśnienia.

Kluczowy jest też dobór wylewki (anhydryt przyspiesza oddawanie ciepła, a cement jest bardziej uniwersalny), a także zastosowanie okładzin o możliwie najniższym oporze cieplnym – grube dywany czy podkłady pod panele o wysokim współczynniku R praktycznie uniemożliwią skuteczne ogrzewanie. Zamiast nich warto postawić na kamień naturalny, płytki ceramiczne lub panele o niskim oporze.

Instalacja ogrzewania podłogowego / autor: materiały prasowe

Alternatywa dla ogrzewania podłogowego

Jeżeli z jakichś powodów wykonanie podłogówki w całym budynku nie wchodzi w grę, to dość dobrym kompromisem będą tzw. grzejniki niskotemperaturowe. Umożliwiają one skuteczne oddawanie dużych ilości ciepła, przy stosunkowo niskiej temperaturze cieczy zasilającej.

Można też zdecydować się na konwektory z wentylatorem. Wymuszają one odpowiednią cyrkulację powietrza w danym pomieszczeniu, co umożliwia sprawne rozprowadzanie ciepła. W takim przypadku nawet niska temperatura wody zasilającej nadal pozwoli na efektywne ogrzewanie całego budynku.

