Świąteczny risk-on: rajd św. Mikołaja trwa

Poniedziałkowe nastroje towarzyszące handlującym w Europie okazały się słabe – traciły wszystkie indeksy. W największym stopniu osłabiły się paryski CAC oraz włoski FTSE MiB, oba o 0,37%. Wyprzedaż obserwowaliśmy również na giełdzie w Londynie, gdzie pomimo dobrej końcówki FTSE100 zamknął dzień pod kreską, słabszy o 0,32%. Szansę na umocnienie miał hiszpański IBEX, jednak fala podaży w ostatnich minutach sesji przełożyła się na zamknięcie na minusie o 0,07%. Osłabieniu poddały się także paneuropejski STOXX (-0,13%) oraz niemiecki DAX (-0,02%). Po silnej przewadze sprzedających na otwarciu spadków nie udało się odrobić również szwajcarskiemu SMI, który zakończył sesję słabszy o 0,06%.

Optymizm towarzyszył natomiast inwestorom krajowym, co przełożyło się na wyniesienie warszawskich indeksów na nowe rekordy. Bez wątpienia największym wygranym okazał się indeks średnich spółek mWIG40, który pomimo sesji charakteryzującej się utrzymującym trendem bocznym finalnie umocnił się o 1,28%. Najsilniej drożały Dom Development (+6,67%), Synektik (+5,56%) oraz BNP Paribas SA (+3,85%). Popyt przeważał również na indeksie szerokiego rynku WIG (+0,89%), który w dniu wczorajszym wyznaczył nowe ATH, oraz na najpopularniejszym warszawskim indeksie WIG20. Ten, ciągnięty m.in. przez Pepco (+5,02%), KGHM (+4,37%) oraz Orange (+3,05%), umocnił się o 0,86%. Indeks małych spółek sWIG80 (+0,10%), pomimo wyraźnej przewagi podaży w pierwszej godzinie handlu, zakończył dzień na plusie. Warto pamiętać, że dzisiaj (wtorek) jest ostatni dzień na realizację strat na rynku akcji w celu ich rozliczenia w 2025 roku. Sprzedaż akcji ze stratą dokonana jutro zostanie rozliczona dopiero w 2026 roku, co uniemożliwi odliczenie tej straty w rozliczeniu podatkowym za 2025 rok.

Zdecydowana przewaga kupujących uwidoczniła się także podczas poniedziałkowej sesji na Wall Street. Najsilniej poradził sobie indeks małych spółek Russell2000, który umocnił się o 1,16%. Indeks szerokiego rynku S&P500, po bardzo silnym popycie na otwarciu, wzrósł o 0,64%. Optymizm był widoczny również na technologicznym Nasdaq Composite, który po sesji charakteryzującej się utrzymującym trendem bocznym finalnie zyskał 0,52%. Bardzo silną zmienność obserwowaliśmy na spółkach typu „pure-play” rozwijających technologie komputerów kwantowych: IonQ (+11,10%), D-Wave (+20,02%) oraz Quantum Computing Inc. (+12,86%). Wraz z poniedziałkową sesją na Wall Street rozpoczął się tzw. Rajd Świętego Mikołaja, czyli okres końcówki roku, który historycznie sprzyja wzrostom większości indeksów giełdowych. Tym razem zwyżki nabrały szerokiego charakteru, obejmując większość spółek i sektorów, a nie tylko firmy technologiczne. Może to sugerować, że inwestorzy kończą rok w dobrych nastrojach i chętniej zwiększają ekspozycję na ryzyko przed wejściem w nowy rok.

Poranne spojrzenie na rynki azjatyckie daje mieszany obraz. Na godzinę przed otwarciem handlu w Europie największe umocnienie obserwujemy w Japonii, gdzie TOPIX wzrósł o 0,53%. Najważniejszy japoński indeks Nikkei225 również zanotował wzrost, o 0,02%. Przewaga kupujących uwidoczniła się także na południowokoreańskim KOSPIm, który na moment pisania komentarza znajduje się nad kreską, zyskując 0,28%. Nastroje pozostają mieszane w Indiach – Nifty zyskuje 0,02%, natomiast Sensex nieznacznie traci (-0,01%). Brak zdecydowania widoczny jest również w Chinach: kontynentalny Shanghai Composite rośnie o 0,07%, podczas gdy Hang Seng osłabia się o 0,15%.

O silnych nastrojach typu risk-on świadczy także popyt na metale szlachetne, które znajdują się w pobliżu historycznych maksimów. Złoto na moment sporządzania komentarza notowane jest w okolicach 4480 USD za uncję, natomiast srebro na poziomie 69,4 USD. Kontrakty futures na europejskie i amerykańskie indeksy pokazują mieszany obraz z lekką przewagą wzrostów, co sugeruje ostrożne otwarcie z niewielkimi ruchami.

Michał Poleszczuk Analityk Dom Inwestycyjny Xelion