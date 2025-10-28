Hurtowo wysyłają pieniądze z Niemiec. „Aż 7 700 000 000 euro świadczeń socjalnych”

Bundesbank szacuje, że w ub.r. wytransferowano z Niemiec ok. 7,7 mld euro. Wielu obcokrajowców, pracując w Niemczech, wspiera w ten sposób finansowo swoje rodziny w ojczyźnie. W ocenie Banku Światowego w 2023 r. było to nawet 23 mld euro. Sprawia to, że Niemcy lokują się po tym względem na czwartym miejscu – po USA, Arabii Saudyjskiej i Szwajcarii.

Sprawę opisał „Die Welt”, zwracając uwagę na to, że często nie jest jasne, czy wysyłane z Niemiec pieniądze są częścią wynagrodzenia za pracę, czy też po prostu pochodzą ze świadczeń socjalnych. Aby to ukryć, pieniądze najpierw wypłaca się z konta, a potem wysyła je jeden z usługodawców. Zdaniem Dilipa Rathy, ekonomisty Bundesbanku, obcokrajowcy pobierający zasiłki wyprowadzają z Niemiec 10–20 proc. pobieranych przez nich świadczeń socjalnych. Obecnie ich standardowa stawka wynosi 563 euro miesięcznie, co oznacza, że z tej sumy za granicę może wypływać 56–112 euro od osoby.

Reporterzy opisali moment, gdy na początku miesiąca przed punktami firmy Ria Money Transfer ustawiają się długie kolejki, często do późnych godzin wieczornych, w których stoją ludzie oczekujący na wysłanie pieniędzy krewnym w swoich krajach. Przekaz wędruje do odbiorcy w kwadrans, a nie – jak w przypadku niemieckich banków – nawet do pięciu dni. Wpłaty są anonimowe, bo przelewy zagraniczne muszą być zgłaszane do Bundesbanku dopiero od kwoty 12,5 tys. euro. Koszty przelewu są też niższe niż w bankach, a do jego wykonania nie potrzeba posiadać konta.

Pełny artykuł dostępny dla subskrybentów Sieci Przyjaciół: Uciekające pieniądze. „W Niemczech wypłacono zasiłków 46,9 mld euro” - jak obcokrajowcy wysyłają pieniądze do ojczyzn