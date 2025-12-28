Prezes NFOŚiGW ma nowy pomysł na „Mój Prąd”

W 2026 r., po zmianie programu „Mój Prąd”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce uruchomić program, z którego właściciele fotowoltaiki będą mogli otrzymać dotacje do kupna magazynów energii – poinformowała PAP prezes Funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak.

„Obecnie nie mamy w planach na 2026 rok wsparcia dla wielkoskalowych magazynów energii, ale po ewaluacji „Mojego Prądu” chcemy wspierać przydomowe magazyny energii i taki program będziemy chcieli uruchomić” - zapowiedziała szefowa NFOŚiGW.

Impuls do rozwoju energetyki prosumenckiej

Dotacje do przydomowych magazynów energii obok wsparcia zakupu paneli fotowoltaicznych zostały wprowadzone od czwartej edycji programu „Mój Prąd” i były kontynuowane w kolejnych edycjach. Ostatnia, szósta, z powodu wyczerpania budżetu zakończyła się we wrześniu 2025 r. Magazyny w programie pojawiły się, aby zwiększyć autokonsumpcję energii przez prosumentów. Aby otrzymać dotację w „Moim Prądzie” nie było obowiązku instalacji magazynów. Wyjątkiem były instalacje PV zgłoszone do przyłączenia po 1 sierpnia 2024 r.

„Program był impulsem do rozwoju energetyki prosumenckiej i tylko dzięki niemu w Polsce mamy ponad 600 tysięcy prosumentów (łącznie jest to ponad 1,5 mln – PAP). Pytanie jest takie, czy dalsza interwencja publiczna jest potrzebna. NFOŚiGW inicjuje pewne zmiany, wchodzi w obszary, które są na początkowym etapie rozwoju. Jeśli jakiś segment rynku jest już zaawansowany i rozwinięty, to wówczas interwencja publiczna nie jest uzasadniona” - powiedziała Zawadzka-Stępniak.

Jakie może być źródło finansowania przydomowych magazynów?

Prezes dodała, że na razie „nie znamy jeszcze szczegółów co do finansowania”, ale zwróciła uwagę, że przydomowe magazyny mogą być finansowane z KPO, jak i Funduszu Modernizacyjnego (FM). „Co do tego drugiego źródła, to będzie to wymagać trochę czasu. Najpierw program potencjalnie finansowany z FM trzeba przygotować i przedstawić jego fiszkę do akceptacji EBI. Potem EBI akceptuje go bądź nie. To nie jest jeszcze ten etap, by mówić o finansowaniu programu z tego funduszu” – wskazała szefowa NFOŚiGW.

Zawadzka-Stępniak nie wykluczyła, że może się pojawić „szybki” program wsparcia dla zakupu instalacji fotowoltaicznych, co wynikać będzie np. z konieczności wykorzystania środków z KPO. W czerwcu szefowa MFiPR informowała, że jest zgoda KE na przedłużenie i rozliczenie inwestycji z KPO do końca 2026; wcześniej był to koniec sierpnia 2026.

Szósta edycja programu „Mój Prąd”

Szósta edycja programu „Mój Prąd” wystartowała 2 września 2024. Kilkukrotnie wydłużano termin składania wniosków, jak i zwiększano budżet. Nabór wniosków miał być prowadzony do 31 października 2025 lub do wyczerpania środków. Początkowo na tę edycję programu przeznaczono 400 mln zł, później zwiększono budżet do 1,25 mld zł. Na początku marca 2025 r. dołożono kolejne 600 mln zł i ostatecznie budżet programu zamknął się kwotą 1,85 mld zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. W naborze, który się zakończył, złożono ponad 124,2 tys. wniosków.

Dotychczas ze wszystkich edycji programu „Mój Prąd” (pierwszy nabór wystartował w 2019 roku) skorzystało ponad 602 tysiące beneficjentów, którym udzielono dofinansowania na kwotę 3,6 mld zł.

PAP, sek

