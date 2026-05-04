Afera Polnordu: szokujące ustalenia telewizji wPolsce24

TYLKO U NAS

Spółką w Liechtensteinie, z której dokonywano przelewów na konto kancelarii Romana Giertycha, zarządzały osoby obsługujące ludzi oskarżanych o finansowanie muzułmańskiego terroryzmu i wojny na Ukrainie. Nowe ustalenia w sprawie afery Polnordu a także niepublikowane wcześniej dokumenty przedstawią w poniedziałek 4 maja o godzinie 20.10 dziennikarze telewizji wPolsce24 – zapowiada portal wPolsce24.tv.

Sprawę związaną z założoną w Liechtensteinie firmą Utrisque Iuris Anstalt opisywał niedawno portal money.pl. Wcześniej informował o niej także, w kontekście afery Polnordu, dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski.

Na czym polega sprawa firmy z Liechtensteinu?

Dokumenty dotyczące Utriusque Iuris Anstalt złożył w prokuraturze Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Powód? Podejrzenie prania przez tę spółkę brudnych pieniędzy, wyprowadzanych z Polnordu. Giełdowa firma przelewała bowiem najbliższemu współpracownikowi Romana Giertycha, Sebastianowi J. ps. „Foka” po 120 tysięcy złotych miesięcznie. Te same kwoty – 120 tysięcy złotych miesięcznie – były wielokrotnie w ciągu 2013 roku przelewane z konta Utriusque Iuris Anstalt na konto kancelarii Romana Giertycha.

Raj podatkowy i spółka-widmo

Liechtenstein to raj podatkowy i miejsce, gdzie zakładane są spółki mające ukrywać pieniądze. Lokalne prawo pozwala na tworzenie spółek, które są właściwie niemożliwe do prześwietlenia dla organów finansowych. Tak jest przypadku formy prawnej „Anstalt”, wykorzystanej w tej sprawie. Uwidoczniani są wyłącznie przedstawiciele zarządu, nie sposób ustalić, kto jest realnym beneficjentem działań firmy.

Utriusque Iuris Anstalt została założona w kwietniu 2012 roku. W zarządzie znalazła się pracownica kancelarii Romana Giertycha J.K. (imię i nazwisko znane redakcji). Była ona typowym „słupem”, jej rola skończyła się właściwie na złożeniu potwierdzonego notarialnie podpisu, który znalazł się potem na dokumentach rejestrowych liechtensteińskiej spółki.

Rosjanka od pieniędzy

Innym członkiem zarządu była Wiktoria Olegowna Kriażewa, urodzona w Pietrozawodsku Rosjanka z francuskim paszportem, reprezentująca podmiot o nazwie Swiss Protecta z innego raju podatkowo-finansowego, Panamy.

To na niej skupiła się uwaga mediów i komentatorów odnoszących się do nowego wątku sprawy Polnordu i Giertycha.

Kriażewa jest specjalistką od ukrywania pieniędzy. Obsługiwała m.in. działającego w Stanach Zjednoczonych rosyjskiego finansistę-aferzystę Jakowa Szlaposznika. Trzymał on pieniądze w zarejestrowanej na Bermudach Lexor Foundation. Kriażewa była w 2014 roku członkiem zarządu Lexor Foundation i reprezentowała ją oficjalnie w postępowaniu przeciwko Szlaposznikowi przed CFTC (Commodity Futures Trading Commission) w USA.

Kriażewa była związana także z zarejestrowaną w Szwajcarii spółką Tangem, firmą działającą w branży kryptowalut. Założyli ją menadżerowie strategicznego dla reżimu Putina koncernu naftowego Sibur.

Stanowisko Romana Giertycha: wszystko zgodnie z prawem

W 2025 roku sprawa Romana Giertycha, będąca częścią śledztwa dotyczącego wyprowadzania pieniędzy z Polnordu, została umorzona. Zdaniem lubelskich śledczych sprawa śledczy postąpili zgodnie z prawem i zasadami sztuki. Prokuratura zapewnia też, że Giertych nie wywierał na nią żadnych nacisków.

Roman Giertych konsekwentnie zaprzecza wszystkim stawianym mu w związku ze sprawą Polnordu zarzutom. Twierdzi, że działania prokuratury przeciwko niemu miały charakter polityczny.

»» Więcej o reportażu na temat posła Romana Giertycha czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Ciemna kasa mecenasa. Giertych, Al-Kaida i wojna na Ukrainie

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sprzedają kostkę masła za 88 groszy! „To chore”

Donald Trump chce dobić niemiecki przemysł?

Castorama zamyka sklep! Zwolnią pracowników?

»»Nowy podatek od Tuska na Polaków – oglądaj „Wiadomości” telewizji wPolsce24