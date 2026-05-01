Orlen bez inwestycji, bo Domańskiemu brak pieniędzy

Minister finansów potrzebuje pieniędzy, więc Orlen wypłaca bardzo wysokie dywidendy kosztem przyszłych inwestycji w spółkach Skarbu Państwa – wskazuje dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl

Media obiegł wydany przez Grupę Orlen S.A komunikat o wypłacie akcjonariuszom dywidendy z zysku osiągniętego przez koncern w 2025 roku w najwyższej w historii wysokości 8 zł na akcję, co będzie kosztować firmę ok. 9,3 mld zł - przypomina dr Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl.

Wprawdzie Orlen dzieli się z akcjonariuszami zyskiem już od 13 lat, ale za rządów Prawa i Sprawiedliwości, mimo tego ,że zyski firmy były bardzo wysokie, wypłaty dywidendy były na umiarkowanie wysokim poziomie, aby nie ograniczać firmie możliwości inwestycyjnych, finansowanych przecież także z wypracowanych zysków - zauważa poseł PiS.

Presja do kwadratu

Presja ministra Domańskiego na spółki Skarbu Państwa, aby wypłacały jak najwyższe dywidendy jest ogromna, a w przypadku Orlenu wręcz jest presją do kwadratu, bo Skarb Państwa ma w Orlenie blisko 50 proc. akcji (dokładnie 49,9 proc.), a więc blisko połowa ze wspomnianych 9,3 mld zł zapowiedzianej przez zarząd dywidendy w 2026 roku, wpłynie do budżetu państwa - wskazuje autor komentarza.

Jak już wspomniałem w roku 2025 Orlen zdecydował się wypłacić dywidendę w wysokości aż 6 zł na akcję, choć zysk koncernu za rok 2024, to tylko 1,4 mld zł, więc koszt wypłaty tej dywidendy sfinansował zysk za rok 2023, wypracowany jeszcze za prezesury Daniela Obajtka. Z kolei zysk netto za rok 2025, był wprawdzie trochę wyższy i wyniósł 11,2 mld zł, ale decyzja o wypłacie aż 9,3 mld zł w postaci dywidendy oznacza, że spółka pozbywa prawie całego zysku i w ten sposób ogranicza swoje możliwości rozwojowe załamuje ręce ekonomista.

Prezes Daniel Obajtek poprzez działania o charakterze rozwojowym ,a także kolejne akwizycje w tym przejęcie koncernu energetycznego Energa, a później także Lotosu po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej , oraz wchłonięcie PGNiG, stworzył wielką Grupę Orlen - przypomina Zbigniew Kuźmiuk.

Grupa Orlen S.A. pod jego kierownictwem w roku 2023, osiągnęła obroty w wysokości blisko 373 mld zł, a więc po ówczesnym kursie blisko 100 mld USD, a zysk netto wyniósł wspomniane już 21 mld zł. Oznaczało to, że byłemu prezesowi, dzięki fuzjom i przejęciom, a także widocznym już efektom synergii, udało się stworzyć firmę, która stała się potentatem w Europie i pod względem poziomu obrotów, znalazła się w roku 2023 w pierwszej 40-największych europejskich firm - wskazuje polityk PiS.

Hipokryzja i krótkowzroczność

Niestety ten ogromny sukces, tylko dlatego, że został osiągnięty w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości i przy ogromnym jego wsparciu dla zarządu firmy pod kierownictwem prezesa Obajtka, jest za rządów Tuska cały czas dyskredytowany.(…)

Obecny zarząd, mimo ogromnego potencjału wypracowanego przez prezesa Obajtka nie jest w stanie nawet zbliżyć się do wielkości sprzedaży i zysków wypracowanych za poprzedniego prezesa; w 2024 roku przychody Grupy Orlen sięgnęły tylko 297 mld zł ,a zysk netto wspomniane zaledwie 1,4 mld zł, a w roku 2025 przychody były jeszcze niższe, wyniosły niewiele ponad 267 mld zł, choć zysk był wyższy i wyniósł 11,2 mld zł - wylicza Zbigniew Kuźmiuk.

Mimo tego, presja ministra Domańskiego, który wygląda dodatkowych wpływów do budżetu jak przysłowiowa „kania dżdżu”, powoduje, że wypłata dywidendy za 2024 wyniosła aż 7 mld zł, z czego 3,5 mld zł trafiło do budżetu, a dywidenda za roku 2025 wypłacona w 2026 roku ma wynieść aż 9,3 mld zł z czego blisko 5 mld zł trafi do budżetu państwa.

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

