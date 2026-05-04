Przełom w sprawie ciągników Belarus coraz bliżej

Po latach niepewności tysiące rolników w Polsce mogą odetchnąć z ulgą. Zapadła bowiem ostateczna, wiążąca decyzja dotycząca wprowadzenia do polskiego prawa regulacji umożliwiających ponowne dopuszczenie do ruchu blisko ośmiu tysięcy ciągników sprowadzonych z Białorusi bez pełnej dokumentacji homologacyjnej.

Projekt został uzgodniony z Komisją Europejską. Przewiduje abolicję, zakończenie postępowań administracyjnych i legalizację maszyn kupionych w dobrej wierze, a później wycofywanych z użytkowania z powodów formalnych. Nowe regulacje mają uporządkować sytuację prawną i zakończyć wieloletnią niepewność w gospodarstwach.

Jeszcze maksimum 7 miesięcy

Kluczowe rozwiązanie przewiduje wprowadzenie specjalnej adnotacji wpisywanej podczas okresowego badania technicznego, która pozwoli na legalne poruszanie się Belarusami po drogach publicznych. Projekt ma trafić do Stałego Komitetu Rady Ministrów do końca maja. Jeśli plan zostanie dotrzymany, problem białoruskich ciągników będzie zamknięty do końca br.

Belarusy mają 7-8 proc. globalnego rynku

Ciągniki Belarus są wytwarzane od 1950 roku przez Mińską Fabrykę Traktorów (MTZ) na Białorusi. Znane są z prostej konstrukcji i wytrzymałości. Białoruś odpowiada za 7-8 proc światowej produkcji traktorów. Modele marki Belarus są szeroko stosowane w rolnictwie, leśnictwie i budownictwie w ponad stu krajach.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: farmer.pl, wiescirolnicze.pl, agronews.com.pl

