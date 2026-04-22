Polska za Tuska. „Statek bez steru, który we mgle płynie na górę lodową”

Przewodniczący Rady Fiskalnej dr Sławomir Dudek na dwóch kolejnych posiedzeniach komisji finansów publicznych, diagnozując obecny stan i perspektywę polskich finansów publicznych, stwierdził, że coraz bardziej przypominają one duży statek, który we mgle płynie na górę lodową – pisze ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl

Rada została powołana przez Sejm i Senat zupełnie niedawno, są w niej reprezentanci różnych środowisk (nie wybrano tylko kandydata zgłoszonego przez Prezydenta RP, co powoduje, że Rada jest niepełna), ale jej przewodniczącego wskazał wprost minister finansów Andrzej Domański. Tenże przewodniczący „starł się” się na posiedzeniu komisji finansów publicznych z wiceministrem finansów Jurandem Dropem w sprawie zmian w stabilizacyjnej regule wydatkowej (SRW), stwierdzając, że resort nie dostarczając danych, nie pozwala na rzetelne ustalenie skutków finansowych proponowanej przez resort zmian w tej regule – pisze dr Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl.

Mimo, że jak szacunkowo ustaliła Rada chodzi o możliwość kolejnego zwiększenia wydatków budżetowych o ok. 60 mld zł rocznie, koalicja 13 grudnia uchwaliła zmiany w tej ustawie w ciągu zaledwie 3 dni i zapewne bez poprawek przyjmie ją w następnym tygodniu ten projekt, koalicyjna większość senacka.

Finanse publiczne jak Titanic

Dr Dudek charakteryzując obecny stan finansów publicznych, a także jego perspektywę w dwóch kolejnych latach, porównał go do dużego, z trudem manewrującego statku, który we mgle płynie na zderzenie z górą lodową. Większość koalicyjna w komisji finansów niespecjalnie chciała na ten temat dyskutować, a kolejne rozluźnienie SRW dokonywane przez obecny rząd świadczy o tym, że raczej nie przejmują się tą sytuacją, ale mimo tego, słowa przewodniczącego Rady, co trzeba jeszcze raz podkreślić, wskazanego przez obecnego ministra finansów, zabrzmiały jednak złowieszczo - akcentuje autor komentarza.

Trzeci budżet z rzędu z kolosalnym deficytem

Rząd koalicji 13 grudnia realizuje już trzeci budżet państwa z ogromnym deficytem budżetowym, ten w 2024 roku wyniósł około 211 mld zł, w 2025 roku wyniósł blisko 276 mld zł, a w 2026 roku zaplanowano go na poziomie ok 272 mld zł. Natomiast dług publiczny związany z tymi budżetami wzrósł o 320 mld zł w 2024 roku, o 324 mld zł w 2025 roku do kwoty 2,335 mld zł (ok. 60 proc. PKB), a więc aż o blisko 11 pp PKB w stosunku do roku 2023. Z kolei w roku 2026 wzrośnie o kolejne ponad 400 mld zł do łącznej astronomicznej kwoty ok. 2,7 biliona zł (ponad 66 proc. PKB), a więc aż o 17 pp PKB w stosunku do roku 2023, co oznacza ,że już jesteśmy najszybciej zadłużającym się krajem w UE - wylicza poseł PiS.

Nawet analitycy z dziedziny finansów publicznych, jakoś tam związani ze środowiskiem Platformy, widzą, że trzy kolejne budżety przygotowane przez obecną koalicję, spowodowały wręcz dramatyczne pogorszenie sytuacji i stąd to obrazowe porównanie do statku płynącego nieuchronnie na zderzenie z górą lodową.

Oprac. Sek

