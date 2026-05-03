Czy zimne kąpiele rzeczywiście pomagają?

Badania dotyczące wpływu zimnej wody na zdrowie sugerują, że może ona przynosić pewne korzyści, jednak ich wyniki wciąż pozostają niejednoznaczne.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Czy zimne kąpiele i prysznice mogą redukować poziom stresu.

• Jaki jest wpływ zimnej wody na nastrój, jakość snu i codzienne funkcjonowanie.

• Czy ekspozycja na zimno wpływa na układ odpornościowy.

• Jakie procesy fizjologiczne są aktywowane podczas kontaktu z zimną wodą.

• Jakie są potencjalne korzyści i ograniczenia stosowania regularnych zimnych kąpieli.

• Kto powinien zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu zimnych kąpieli.

Poziom stresu

Analiza 11 badań z udziałem ponad 3 tysięcy osób wykazała, że trudno je bezpośrednio ze sobą porównać, głównie z uwagi na różnice w metodologii. Najczęściej badano zanurzanie ciała w zimnej wodzie do poziomu klatki piersiowej, rzadziej zwykłe zimne prysznice. W badaniach temperatura wody wynosiła od 7 do 15°C, a czas trwania ekspozycji od kilkudziesięciu sekund do kilkunastu minut. Różniła się także częstotliwość - od kilku razy w tygodniu przez kilka tygodni. Wszystko to sprawia, że trudno jednoznacznie ocenić faktyczny wpływ regularnej ekspozycji zimnych kąpieli na zdrowie.

Pomimo tych różnic pojawia się jednak kilka powtarzających się wniosków. Jednym z nich jest to, że zimna woda może pomagać w redukcji stresu. Co ciekawe, efekt ten nie pojawia się od razu. Obserwowano go dopiero po około 12 godzinach od kąpieli. W niektórych badaniach zauważono też różnice pomiędzy kobietami, a mężczyznami. Płeć męska częściej zgłaszała poprawę jakości snu. Z kolei osoby biorące zimne prysznice deklarowały lepsze funkcjonowanie na co dzień w porównaniu do tych, które korzystały z ciepłej wody.

Poprawa nastroju

Nie ma natomiast dowodów na to, że zimna woda poprawia nastrój lub wyraźnie wzmacnia odporność. Mimo to wskazuje się na możliwe mechanizmy mogące tłumaczyć jej działanie. Kontakt z zimnem pobudza układ współczulny oraz wywołuje odpowiedź hormonalną. Może to tym samym tłumaczyć działanie przeciwbólowe i wpływ na stres. Dodatkowo organizm zużywa więcej energii, aby się ogrzać, co wiąże się z działaniem termogenezy. Warto jednak podkreślić, że znaczna cześć osób regularnie zażywająca chłodne kąpiele faktycznie deklaruje chwilową poprawę nastroju.

A jak to jest z odpornością?

Jeśli chodzi o odporność, zimna woda może wpływać na działanie układu immunologicznego. W uproszczeniu może ona „pobudzać” komórki odpornościowe. Dotyczy to między innymi limfocytów odpowiedzialnych za produkcje przeciwciał pomagających zwalczać infekcje. W niektórych badaniach zaobserwowano z kolei, że regularne zimne prysznice mogą zwiększać poziom przeciwciał (takich jak IgG, IgA czy IgM) oraz cytokin. Nadal jednak nie stwierdzono, czy przekłada się to na rzadszy współczynnik zachorowań.

Warto też pamiętać, że zimne kąpiele nie są dla każdego. U osób z nadciśnieniem tętniczym lub zaburzeniami rytmu serca mogą powodować gwałtowny wzrost ciśnienia i stanowić zagrożenie dla zdrowia.

FAQ

• Czy zimne prysznice poprawiają odporność? Obecne dane sugerują możliwą modulację parametrów immunologicznych, jednak brak jest dowodów na realne zmniejszenie częstości infekcji.

• Czy zimna woda wpływa na stres? Tak, może obniżać poziom stresu, ale efekt pojawia się z opóźnieniem (≥12 godzin).

• Czy zimne kąpiele poprawiają nastrój? Brakuje spójnych dowodów potwierdzających taki efekt, jednak osoby te często zgłaszają chwilową poprawę nastroju.

• Jakie są mechanizmy działania zimna? Aktywacja układu współczulnego, odpowiedź hormonalna, wzrost termogenezy oraz potencjalna modulacja układu immunologicznego.

• Czy każdy może stosować zimne kąpiele? Nie, osoby z nadciśnieniem lub zaburzeniami rytmu serca powinny zachować szczególną ostrożność.

Podsumowanie

Ekspozycja na zimną wodę wykazuje potencjalne działanie w zakresie redukcji stresu oraz modulacji odpowiedzi immunologicznej, jednak aktualne dowody są dosyć niespójne. Tym samym brakuje jednoznacznych danych potwierdzających wpływ regularnych zimnych kąpieli na odporność i nastrój.

Filip Siódmiak

Źródła:

• El-Ansary, Mahmoud R M et al. “Regular cold shower exposure modulates humoral and cell-mediated immunity in healthy individuals.” Journal of thermal biology vol. 125 (2024): 103971.

• Michał Ziemba, Filip Jaroszewicz, Katarzyna Giedzicz, Rafał Kulgawczuk, & Jan Smusz. (2025). THE EFFECTS OF COLD SHOWERS ON HEALTH – A REVIEW OF THE SCIENTIFIC LITERATURE. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 2(4(48).

• Cain, Tara et al. “Effects of cold-water immersion on health and wellbeing: A systematic review and meta-analysis.” PloS one vol. 20,1 e0317615. 29 Jan. 2025.

• Harvard Health Publishing. Research highlights health benefits from cold-water immersions. Harvard Health Publishing. 2025 May 1.

