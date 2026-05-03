OPEC+ dostarczy więcej ropy. Na papierze
Arabia Saudyjska, Rosja i pięć innych państw OPEC+ zwiększyło w niedzielę limity wydobycia ropy na czerwiec w ramach „współpracy na rzecz stabilności rynku naftowego”. W wydanym w tej sprawie komunikacie organizacja nie odniosła się do wyjścia Zjednoczonych Emiratów Arabskich z jej szeregów.
Dzienny limit został zwiększony o 188 tys. baryłek. Agencja Reutera podkreśliła, że wzrost produkcji pozostanie w znacznym stopniu na papierze, dopóki wojna na Bliskim Wschodzie będzie uniemożliwiać transport surowca cieśniną Ormuz.
We wspólnym komunikacie siedmiu państw z OPEC+ - Arabii Saudyjskiej, Rosji, Iraku, Kuwejtu, Kazachstanu, Algierii i Omanu - nie wspomniano o odejściu z organizacji z dniem 1 maja ZEA, które krytykowały inne kraje arabskie za bierność w obliczu irańskich nalotów podczas trwającej od 28 lutego wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi.
Trwa blokada szlaku przez który przechodzi 20 proc. światowej produkcji ropy
Państwa regionu Zatoki Perskiej mają poważne trudności z eksportem surowca przez cieśninę Ormuz, którą przed wojną transportowano ok. 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.
Siły USA blokują porty Iranu, co sprawia, że zamarł handel zagraniczny tego kraju odbywający się drogą morską. Równocześnie Iran skutecznie blokuje Ormuz, co z kolei spowodowało paraliż handlu ropą wydobywaną w krajach Zatoki Perskiej.
W efekcie trwającej od dwóch miesięcy blokady ceny surowca systematycznie rosną, a linie lotnicze z coraz większym niepokojem mówią o możliwych utrudnieniach w transporcie, spowodowanych cenami oraz niedoborem paliwa lotniczego. W czwartek cena ropy osiągnęła na światowych rynkach najwyższy od czterech lat poziom.
PAP, sek
