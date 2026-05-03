Prezydent: trzeba zmodernizować konstytucję albo ją zmienić

Trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 roku albo ją zmienić - oświadczył w niedzielę prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Sytuacja bezpieczeństwa kraju wymaga, abyśmy mieli silną, ale kontrolowaną władzę, która pochodzi wprost od suwerena – ocenił. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że rozpoczynają się prace nad „konstytucją nowej generacji roku 2030”. - Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki - mówił.

Prezydent Nawrocki podczas uroczystości w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja na Placu Zamkowym w Warszawie podkreślił, że „potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030”.

Nawrocki dodał, że konstytucja z roku 1997 była „potrzebnym momentem kompromisu w czasach transformacji ustrojowej”, natomiast obecnie „zmieniło się wszystko na świecie”.

Dzisiaj Polska jest częścią Unii Europejskiej. Jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wierzę, że za moment będziemy stałym członkiem Grupy G20 - powiedział.

Zwrócił uwagę, że za wschodnią granicą Polski trwa wojna. - Musimy mieć taką odwagę, jak twórcy Konstytucji 3 maja - rozpocząć dyskusję o nowej konstytucji, konstytucji nowej generacji roku 2030 - zaznaczył prezydent.

Musimy raz na zawsze zdecydować się, czy chcemy, aby narodem rządzili ci, którzy są wybierani w demokratycznych wyborach, wolą suwerena narodu; chcemy im oddać władzę i odpowiedzialność; czy chcemy, by władza zarządzała wami, drogi narodzie, za sprawą układów partyjnych, politycznych i architektury politycznej, odrywając władzę od narodu - podkreślił.

Sytuacja bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej wymaga dziś od nas, abyśmy mieli silną, ale kontrolowaną władzę - władzę, która pochodzi wprost od suwerena, od narodu - oświadczył Nawrocki.

Jak powiedział, „demokracja to są rządy większości z uszanowaniem mniejszości, a nie ordynarna blokada przez mniejszość praw większości”.

Prezydent Karol Nawrocki z małżonką podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie

Konflikt polityczny niszczy ustrój i fundamenty państwa

„Mam przekonanie, że dzisiejsze problemy w Rzeczpospolitej, to nie są już problemy tylko polityczne, to są problemy ustrojowe, fundamentalne, zasadnicze. Powiedźmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice. Poszedł za daleko, bo niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego” - powiedział Nawrocki.

Dodał, że „instytucje państwowe, które mają być trwałe, mają być silne, mają budować państwo, Rzeczpospolitą, jej ciągłość, jej długie trwanie (są) zaangażowane do walki politycznej i partyjnej z horyzontem cztero- albo pięcioletnim”, a system praworządności, mający tonować społeczne nastroje, „produkuje kolejny chaos i kolejne społeczne konflikty”. - Trzeba powiedzieć temu dość - oświadczył prezydent.

Prezydent Karol Nawrocki (L) i Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła (P) podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie

Prezydent stwierdził, że zarowno w czasach pokoju, jak i potencjalnej wojny Polska potrzebuje „zdecydowanego dowództwa siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej, a nie ciągłego rozdrobnienia na dwa ośrodki władzy: administracyjnej i państwowej”.

Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać: czy system premierowski czy system prezydencki, ale powiem wam, że tak dalej być nie może - zwrócił się do zebranych. - Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki - dodał.

Przypomniał też, że w niedzielę powołał Radę Nowej Konstytucji - akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. - Zaczynamy pracę nad Konstytucją Nowej Generacji roku 2030 - powiedział. Przekazał również, że wysłał już zaproszenia do wszystkich klubów i kół parlamentarnych do uczestnictwa w Radzie.

Prezydent Karol Nawrocki (P) po uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie

Prezydent na zakończenie wystąpienia apelował do Polaków o odwagę. - Miejmy odwagę, proszę was o to. Miejmy odwagę tak jak oni, 3 maja 1791 roku, do reformowania Rzeczpospolitej Polskiej. Polska jest piękna, jest silna. Polska nie potrzebuje recenzentów do tworzenia swojego prawa - mówił.

PAP, sek

