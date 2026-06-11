Rząd Tuska nie będzie blokować Ukrainie drogi do UE?

Czy polski rząd rzeczywiście nie ma już obaw, gdy chodzi o rozpoczęcie konkretnych negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Wspólnoty Europejskiej? Tak twierdzi unijna komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos.

Media ukraińskie informują obszernie o wizycie komisarz Kos w Kijowie i jej zapewnieniach, że już w najbliższy poniedziałek 15 czerwca Ukraina rozpocznie nowy niezwykle ważny etap rozmów akcesyjnych. Chodzi o otwarcie pierwszego z sześciu zw. „klastrów rozszerzeniowych” czyli już główne negocjacje. Jednocześnie unijna komisarz w wypowiedzi dla mediów w Kijowie stwierdziła, że udało się rozwiać obiekcje Polski w tej kwestii. Przypomnijmy tu jednak, że co najmniej kilka branż w naszym kraju wyraża obawy związane z akcesją Ukrainy, o czym świadczyły choćby akcje protestacyjne rolników, hutników i transportowców.

Dla Marty Kos „najważniejszym zadaniem jest otwarcie klastrów” i po pierwszym kolejne zaplanowano bardzo szybko, bo już w lipcu. „Nie chcemy, aby kwestie dwustronne zakłócały proces akcesyjny. Mamy nadzieję, że kraje będą w stanie rozwiązać te kwestie na szczeblu dwustronnym” – powiedziała dziennikarzom w Kijowie komisarz Kos.

Informacje i opinie Marty Kos pojawiły się w szczególnym momencie – silnego napięcia w relacjach dwustronnych i konfliktu politycznego między prezydentem Polski i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nadał bowiem jednej z ważnych jednostek wojskowych nazwę honorową „Bohaterów UPA”, choć UPA odpowiada za wymordowanie i to w niezwykle okrutny sposób na Ukrainie ponad 100 tysięcy Polaków w ramach czystek etnicznych. Gest Zełenskiego wywołał powszechne oburzenie i falę krytyki, która nie ustaje Zaś Karol Nawrocki zapowiedział odebranie mu najwyższego polskiego odznaczenia – Orderu Orła Białego.

Agnieszka Łakoma

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