Kibice na celowniku... cyberoszustów

Cyberoszustwa, kradzieże danych oraz dezinformacja manipulująca nastrojami społecznymi to zjawiska wymierzone w kibiców piłkarskich mistrzostw świata. FBI i rząd Kanady wydały ostrzeżenia dotyczące cyberataków przed rozpoczynającym się w czwartek turniejem.

W tegorocznym mundialu weźmie udział 48 reprezentacji narodowych, które rozegrają w sumie 104 mecze. Po raz pierwszy w historii wydarzenie to jest organizowane przez trzy kraje: USA, Kanadę i Meksyk. Na stadionowych trybunach w 16 miastach zasiądzie w sumie ponad 6 mln widzów.

W czasie trwanie mundialu najgroźniejsi rywale dla wielu kibiców nie będą na boisku, ale w internecie – ocenił Leandro Cuzzo, analityk ds. bezpieczeństwa w firmie Kaspersky, cytowany przez portal Mexico Business News.

Cyberprzestępcy wiedzą, że miliony ludzi będą szukać transmisji w ostatniej chwili i wykorzystają to zachowanie, aby umieszczać fałszywe strony imitujące legalne serwisy streamingowe – przestrzegł ekspert.

Miliard kibiców przed ekranami, 19 tys. fałszywych domen

Według prognoz FIFA podczas całego turnieju, trwającego od 19 lipca, dojdzie do ponad 6 mld interakcji na platformach telewizyjnych, streamingowych i cyfrowych. Szacuje się, że spotkanie otwierające mistrzostwa między Meksykiem a RPA zgromadzi ponad 1 mld widzów przed ekranami telewizorów, komputerów i telefonów.

Amerykańska firma Intel 471, zajmująca się cyberbezpieczeństwem, w raporcie opublikowanym na początku maja stwierdziła, że mundial stworzył „największą i najbardziej złożoną przestrzeń do cyberataków w historii sportu”. Według analityków z tej firmy od stycznia 2026 r. utworzono ponad 19 tys. fałszywych domen, zawierających odniesienia do FIFA**. Dzięki nim cyberprzestępcy wyłudzali pieniądze i dane wykorzystując narzędzia phishingowe, czyli podszywając się pod zaufane platformy biletowe, lotnicze i hotelowe.

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Oszukańcze kopie oficjalnych witryn FIFA

Inna firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, Group-IB z siedzibą w Singapurze, poddała analizie ponad 4300 fałszywych domen zarejestrowanych od sierpnia 2025 r. Eksperci wykryli m.in. zorganizowaną chińskojęzyczną grupę o nazwie Ghost Stadium, która za pomocą jednego zestawu phishingowego działała na ponad 300 witrynach internetowych. Analitycy wskazali, że przestępcy stworzyli strony, które niemal idealnie kopiują oficjalne witryny FIFA, imitując nawet oficjalny system jednokrotnego logowania się.

Kradzieże tożsamości na wielką skalę

Group-IB wykryła także w sieci sklepy sprzedające podrobione gadżety związane z mistrzostwami świata, fałszywe serwisy streamingowe, które pobierają opłaty abonamentowe i instalują złośliwe oprogramowania na urządzeniach, a także nieprawdziwe platformy bukmacherskie, które gromadzą skany paszportów i selfie w celu kradzieży tożsamości.

Recorded Future, jedna z największych na świecie firm zajmująca się analityką zagrożeń cybernetycznych, w raporcie opublikowanym 4 czerwca wskazała na zagrożenia ze strony rosyjskich, chińskich i irańskich grup przestępczych sponsorowanych przez władze tych krajów, które wykorzystają turniej piłkarski do gromadzenia danych wywiadowczych i prowadzenia kampanii dezinformacyjnych. Jak ujawniono, irańskie grupy hakerów-aktywistów przekazują propagandową narrację m.in. krytykującą USA jako współgospodarza turnieju.

FBI wydało ogólnokrajowe ostrzeżenie przed zmasowanymi cyberatakami ujawniając m.in. czarną listę sfałszowanych adresów www, pod którymi ukrywają się przestępcy. Służby szczególnie zwróciły uwagę na zarejestrowane domeny, w których znajduje się błędny zapis nazw popularnych, legalnych witryn internetowych.

Ataki elektroniczne na kibiców na stadionach

Z kolei Kanadyjskie Centrum Cyberbezpieczeństwa (CCCS) ostrzegło obywateli i kibiców udających się na mecze na stadionach przed przestępcami, którzy mogą używać SMS Blaster, czyli małych urządzeń mieszczących się np. w plecaku czy bagażniku samochodu, które odcinają telefony od sieci i wysyłają fałszywe wiadomości służące do wyłudzenia danych biletowych i płatniczych. Narzędzia te mogą także uniemożliwić wykonanie połączeń z numerami alarmowymi.

PAP, sek

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