Kto i ile naprawdę zarobi na mundialu? Ta lista nie jest oczywista

Najbardziej oczywista odpowiedź na pytanie zawarte w tytule brzmi: FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej). Tymczasem największym beneficjentem finansowym w przypadku dużych, globalnych wydarzeń nie zawsze okazuje się ich organizator. Historia wielkich imprez sportowych pokazuje, że ogromne korzyści osiągają również miasta gospodarze oraz przedsiębiorstwa obsługujące ruch turystyczny.

Największych korzyści spodziewają się branże związane z hotelarstwem, gastronomią, transportem, rozrywką oraz handlem detalicznym. Przykładowo region Nowy Jork-New Jersey, który będzie gospodarzem finału mistrzostw świata, prognozuje miliardy dolarów dodatkowej aktywności gospodarczej, setki milionów dolarów wpływów podatkowych oraz dziesiątki tysięcy miejsc pracy związanych z organizacją i obsługą turnieju. Dla wielu miast mundial jest nie tylko wydarzeniem sportowym, ale również globalną kampanią promocyjną skierowaną do milionów potencjalnych turystów, inwestorów i przedsiębiorców.

Czy mundialu zawsze się kalkuluje?

Od wielu lat ekonomiści spierają się o rzeczywiste korzyści płynące z organizacji wielkich imprez sportowych. Zwolennicy podkreślają wzrost ruchu turystycznego, dodatkowe wpływy podatkowe oraz długoterminowy efekt promocyjny. Z kolei krytycy zwracają uwagę na koszty związane z zachowaniem bezpieczeństwa, transportem publicznym oraz organizacją wydarzeń towarzyszących.

Stadiony gotowe, biznes zaczął się kręcić

W przypadku mundialu 2026 sytuacja wygląda jednak korzystniej niż podczas wielu poprzednich turniejów. Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk nie musiały bowiem budować od podstaw nowej infrastruktury stadionowej. Większość obiektów już istnieje i od lat funkcjonuje jako nowoczesne stadiony NFL, MLS lub wielofunkcyjne areny sportowo-rozrywkowe. Właśnie dlatego mundial 2026 może stać się jednym z najbardziej efektywnych ekonomicznie turniejów w historii.

Dwie legendy – historyczna i ekonomiczna

Jednym z symboli mundialu będzie legendarny Estadio Azteca w Meksyku, oficjalnie przemianowany na Estadio Banorte, a na czas turnieju noszący nazwę Mexico City Stadium. Obiekt przejdzie do historii jako pierwszy stadion, który będzie gospodarzem meczów podczas trzech różnych mundiali. Z kolei finał zostanie rozegrany na MetLife Stadium w East Rutherford, który podczas mistrzostw funkcjonuje pod nazwą New York New Jersey Stadium. To jeden z największych i najbardziej dochodowych stadionów świata, będący symbolem amerykańskiego podejścia do infrastruktury sportowej i wzór efektywnego zarządzania infrastrukturą sportową.

Oprac. GS

Na podst: sportmarketing.pl, 300gospodarka.pl, FIFA.com

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