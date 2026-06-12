„Afera sianowa”: Trzaskowski się pogrążył

Rafał Trzaskowski udał się dwa dni temu do warszawskiego zoo, gdzie wcielił się w rolę wścibskiego reportera, wypytując o ceny kupionego w Niemczech siana, które wykorzystywane jest jako karma dla zwierząt. Propagandowo-promocyjny „reportaż” szybko trafił do social mediów w celach wizerunkowych, a w rzeczywistości potwierdził cały proceder, o którym telewizja wPolsce24 poinformowała jako pierwsza.

Trzaskowski sam powiedział, że kupuje do warszawskiego zoo niemieckie siano w cenie około 1300 zł za tonę i, że jest to dobra oferta, bo nasi rolnicy żądają jeszcze więcej. Karnie potwierdził to Andrzej Kruszewicz, dyrektor stołecznego zoo, który wystąpił w spocie dla uwiarygodnienia przekazu.

Propaganda nie wygra z realiami

Tymczasem na OLX i innych platformach można w kilka minut znaleźć suche, w pełni wartościowe siano po maksymalnie 150-300 zł za tonę. W nagraniu pojawia się również lucerna dodawana w niewielkich ilościach do bel z sianem, ale prawdopodobnie ma to służyć jedynie odciągnięciu uwagi od siana, za które przepłacono najbardziej, bo nawet pięciokrotnie.

Rolnicy potrafią czytać między wierszami

Wygląda na to, że cały ten układ, cała ta „afera sianowa”, zostały właśnie oficjalnie potwierdzone przez Trzaskowskiego – napisał na platformie X Hubert Ojdana, rolnik z powiatu hajnowskiego w woj. podlaskim. Jednocześnie zachęcił do zapoznania się ze słowami szefa warszawskiego ratusza. – Zobaczcie, jak Trzaskowski napluł nam w tym filmiku w twarz – napisał Ojdana.

Grzegorz Szafraniec

na podst. x.com

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