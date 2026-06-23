Porównanie zalet posiadania magazynu i outsourcingu

Do prowadzenia działalności i skalowania biznesu wiele firm potrzebuje dużych hal. Można je wybudować na własnej działce lub wynająć. Obie opcje są tak samo dobre krótkoterminowo. Właściciele firm muszą jednak podjąć starannie przemyślaną decyzję, ponieważ optymalna opcja zależy od planów związanych z rozwojem firmy, preferowaną lokalizacją i wielu innych czynników. Poniżej przedstawiamy porównanie zalet własnego magazynu i outsourcingu.

Jak wybrać najlepszą opcję dla firmy? Porównanie własnego magazynu z outsourcingiem Oferta centrum logistycznego Uniqlogistic Sprawny import towarów drogą morską Nowoczesne powierzchnie do wynajęcia

Usługi operatorów logistycznych to popularna alternatywa dla mrożenia środków w nieruchomości. Firmy mogą wówczas wynająć magazyn w Gdańsku, a środki zainwestować w maszyny, pracowników lub ekspansję. W dalszej części artykułu znajdą Państwo również informacje o ukrytych kosztach inwestycji w budowę własnej hali, omówienie czynnika elastyczności, który eliminuje wiele ograniczeń w prowadzeniu biznesu i wskazówki ułatwiające wybór najlepszej oferty.

Jak wybrać najlepszą opcję dla firmy?

Usługi magazynowania cieszą się dużą popularnością wynikającą z dużej elastyczności, kompleksowej oferty i dostępności dla firm prowadzących działalność sezonową. Stabilne przedsiębiorstwa dysponujące dużymi oszczędnościami często wybierają inwestycję we własny magazyn. Nie ma więc jednego idealnego rozwiązania, dlatego każdy przypadek warto skonsultować z ekspertem Uniqlogistic. Firma ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu centrów logistycznych, dzięki czemu oferuje sprawne przechowywanie towarów oraz ułatwia prowadzenie działalności wymagającej importu towarów drogą morską.

Porównanie własnego magazynu z outsourcingiem

Magazyn zewnętrzny dla firm pozwala uniknąć wielu problemów. Dla firm, które rozwijają się skokowo lub mają ograniczoną załogę i środki, oznacza to m.in. brak konieczności samodzielnego zajmowania się gruntem, halą, wózkami widłowymi, systemem WMS, ubezpieczeniem i dziesiątkami innych rzeczy, których trzeba dopilnować przy własnym obiekcie.

Rezygnacja z takich kosztów stałych może przynieść wiele korzyści w pierwszych latach prowadzenia biznesu, kiedy przeznaczenie dostępnych środków na budowę hali oznacza brak pieniędzy na rozwój przedsiębiorstwa. Wystarczy jednak wybrać ofertę przechowywania towarów w Gdańsku, aby można było zaoszczędzone środki przeznaczyć na rozwiązania mające faktyczny wpływ na dalszy rozwój biznesu. Dodatkowym atutem jest elastyczność bez długoterminowych zobowiązań: wynajmowaną powierzchnię można zwiększać lub ograniczać wraz ze zmianą popytu.

Oferta centrum logistycznego Uniqlogistic

Uniqlogistic oferuje przechowywanie towarów Gdańsk w nowoczesnych obiektach o łącznej powierzchni około 75 000 metrów kwadratowych w jedenastu różnych lokalizacjach. Firma swoją pozycję na rynku buduje już od 2008 roku, a wśród jej klientów są zarówno małe lokalne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa z całego kraju. Są oni zgodni co do największej zalety oferty Uniqlogistic w zakresie transportu i logistyki: jest ona zarówno zróżnicowana, jak i dopasowana do konkretnych potrzeb klienta. Oprócz kompleksowej obsługi magazynowania, czyli przyjęcia towaru, składowania, kompletacji zamówień i wydania do odbiorcy, operator może wykonywać również etykietowanie, konfekcjonowanie czy nawet pełną obsługę e-commerce.

Magazyn zewnętrzny dla firm pozwala uniknąć wielu problemów / autor: materiały prasowe Uniqlogistic

Importerzy korzystają natomiast z obsługi celnej. To właśnie ta usługa stanowi najważniejszy argument za wyborem oferty. Zlokalizowany przy ul. Józefa Dambka 14 magazyn w Gdańsku to duże ułatwienie dla firm sprowadzających towary spoza Unii Europejskiej drogą morską.

Sprawny import towarów drogą morską

Transport morski ładunków pełnokontenerowych (FCL) oraz drobnicy (LCL) pozwala obniżyć koszty sprowadzenia asortymentu, dzięki czemu firmy mogą konkurować niższą ceną końcową. Bliskość terminala kontenerowego i autostrady A1 skraca drogę ładunku, a możliwość przeprowadzenia obsługi celnej w pobliżu magazynów usprawnia formalności. Usługa cross-dockingu przydaje się wtedy, gdy towar trzeba od razu wprowadzić do dalszej dystrybucji i skrócić łańcuch dostaw.

Nowoczesne powierzchnie do wynajęcia

Wszystkie magazyny dostępne w ofercie Uniqlogistic to powierzchnie klasy A. Dzięki rozszerzeniu oferty o magazyny ogrzewane oraz chłodnie każda firma może znaleźć idealne rozwiązanie dla swojego biznesu. Eksperci chętnie pomagają w doborze magazynów, które zapewnią optymalne warunki przechowywanym produktom. Monitoring zwiększa bezpieczeństwo, a system WMS pozwala mieć bieżący wgląd w stany magazynowe i inne kluczowe informacje. Możliwość skalowania usług pozwala dostosować wynajmowaną powierzchnię do bieżących potrzeb. Firmy nie ponoszą dzięki temu kosztów zbędnej powierzchni, ale też nie tracą możliwości jej rozszerzenia, jeżeli uda im się rozwinąć biznes. Takie podejście daje realne oszczędności, do czego dochodzą wspomniane zalety związane z ograniczeniem formalności i odpowiedzialności ciążącej na właścicielu obiektu.

Artykuł sponsorowany