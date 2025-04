Żabka uruchomiła centrum logistyczne w Kątach Wrocławskich!

W odpowiedzi na dynamiczny rozwój sieci 24 kwietnia br. Żabka oficjalnie otworzyła nowoczesne centrum logistyczne w Kątach Wrocławskich. W pierwszej fazie funkcjonowania obiekt będzie obsługiwał ok. 1,5 tys. sklepów w rejonie Wrocławia. Powierzchnia magazynu to aż 35 tys. m kw., z potencjałem do ekspansji o kolejne 6,5 tys. m kw. Docelowo w nowym centrum logistycznym zostanie zapewnionych ok. 600 miejsc pracy.

Centrum logistyczne jest zlokalizowane tuż przy autostradzie A4 / autor: materiały prasowe Żabka

Sprawna logistyka jest jak mechanizm precyzyjnego zegarka, w którym każdy najmniejszy element musi spełniać swoją rolę i składać się na dobrze działającą całość. To właśnie ta precyzja stanowi fundament dynamicznego rozwoju naszej organizacji. Otwierając blisko tysiąc nowych sklepów rocznie, jesteśmy w stanie skutecznie skalować działalność, nie rezygnując przy tym z najwyższych standardów jakości i efektywności. Z perspektywy klientów oznacza to pewność, że znajdą na półkach to, czego potrzebują – zawsze na czas. To również nasza przewaga w szybkim reagowaniu na zmieniające się potrzeby rynku. Efektywna logistyka odpowiada także na realne potrzeby franczyzobiorców, wspierając ich w codziennym prowadzeniu biznesu i zapewniając niezawodne zaplecze operacyjne – mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.

Centrum to to obiekt półautomatyczny – łączący nowoczesne technologie z pracą wykwalifikowanych specjalistów / autor: materiały prasowe Żabka

Ekologia i nowoczesne rozwiązania

Centrum logistyczne, zlokalizowane tuż przy autostradzie A4, to obiekt półautomatyczny – łączący nowoczesne technologie z pracą wykwalifikowanych specjalistów. Sercem magazynu są trzy nowoczesne strefy: zautomatyzowana chłodnia (o powierzchni 5 tys. m kw.), mroźnia (o powierzchni 1,5 tys. m kw.) oraz strefa sucha (o powierzchni 17 tys. m kw.). Zaopatrując blisko 1,5 tys. sklepów w regionie Wrocławia i okolic, magazyn częściowo odciąży centrum logistyczne w Komornikach, gdyż to właśnie do Kątów Wrocławskich przeniesiona zostanie kompletacja zamówień chłodniczo-mroźniczych dla sklepów zlokalizowanych w rejonie stolicy Dolnego Śląska.

W nowym obiekcie infrastruktury własnej Żabki zastosowano szereg prośrodowiskowych innowacji, jak m.in. instalacja fotowoltaiczna, ładowarki do samochodów elektrycznych, czy instalacja chłodniczo-mroźnicza wykorzystująca ciepło powstałe przy produkcji chłodu do ogrzewania posadzki w mroźni i na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku biura głównego.

Nowe centrum pozwoli zaopatrywać blisko 1,5 tys. sklepów w regionie Wrocławia i okolic

Wsparcie dla regionu

Ósmy już magazyn Żabki nie tylko wzmocni potencjał operacyjny sieci, ale będzie także impulsem dla lokalnego rynku pracy. Zatrudnienie w otwartym właśnie obiekcie znajdzie blisko 600 osób - zarówno tych zatrudnionych bezpośrednio przez Żabkę, jak i przez współpracujące z nią firmy. Z myślą o pracownikach dojeżdżających z Wrocławia uruchomiony został transport, który umożliwia wygodny i sprawny dojazd do centrum logistycznego.

Obecnie w centrum logistycznym oferowane są stanowiska dla m.in. operatorów wózków widłowych, magazynierów czy specjalistów ds. logistyki.

Więcej informacji o rekrutacji na stronie: https://zabkagroup.com/pl/tywcentrumlogistycznym/

Sieć logistyczna Żabki liczy obecnie 8 centrów logistycznych oraz 19 terminali przeładunkowych, w tym 2 własne, z których towar dystrybuowany jest do sklepów w całej Polsce. Nowoczesne rozwiązania wdrażane przez firmę, umożliwiają sprawną obsługę ponad 9000 franczyzobiorców prowadzących ponad 11 tysięcy sklepów, do których rocznie realizowanych jest ok. 3 mln dostaw.

Artykuł sponsorowany