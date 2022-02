InPost Fulfillment – kompleksowy outsourcing usług logistycznych dla e-commerce

Outsourcing usług logistycznych nie bez powodu staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Pozwala on na zoptymalizowanie kosztów operacyjnych

Składa się na niego zarówno automatyzacja procesu przetwarzania zamówień, jak również kompletowanie i nadawanie przesyłek. Nie bez znaczenia jest także oszczędność przestrzeni do magazynowania. InPost wychodzi na przeciw potrzebom rynku B2B e-commerce oferując kompleksową obsługę procesów magazynowych w ramach usługi InPost Fulfillment.

Usługi Fulfillment w praktyce

Fulfillment to nic innego jak zlecanie części usług logistycznych firmie zewnętrznej, w tym m.in. magazynowania towarów, procesowania zamówień, pakowania oraz wysyłki. Takie działania znacznie wpływają na optymalizację obsługi zamówień składanych przez klientów ostatecznych, a co za tym idzie, skrócenie czasu jej dostawy. Jest to szczególnie ważne w branży e-commerce, gdzie logistyka odgrywa pierwszoplanową rolę. Zakupy w internecie to bowiem nie tylko oferowanie wysokiej jakości produktów, ale w dużej mierze ich jak najszybsze dostarczenie w atrakcyjnej cenie. Warto podkreślić, że optymalizacja procesów poprawia jakość logistyki. Bardzo mocno wpływa to także na ceny w sklepach, które jak wskazują badania przeprowadzone przez Gemius w 2021 r. są kluczową zachętą dla potencjalnych klientów. Aż 65 procent respondentów wskazało właśnie na nie. Takie działanie umożliwia właśnie outsourcing, na który warto spojrzeć z punktu widzenia marketingowego – sprawność dostaw jest tożsama z jakością firmy, chęcią ponownych zakupów i budowaniem zaufania do marki.

Dlaczego InPost Fulfillment?

InPost Fulfillment to korzystanie z możliwości dynamicznie rozwijającej się, nowoczesnej infrastruktury magazynowej. W ramach usługi towary producenta zostają bezpośrednio dostarczane do magazynów InPost, jednak cały czas pozostają one do dyspozycji klientów danego sklepu e-commerce. Po złożeniu przez nich zamówienia następuje spakowanie towarów, a następnie przekazanie ich do doręczenia. Dzięki integracji z platformą sprzedażową cały ten proces przebiega automatycznie. Od momentu, gdy towar zostanie przyjęty na magazynie, InPost przejmuje za niego odpowiedzialność i jest on ubezpieczony. Ponadto specjaliści InPost dokładnie weryfikują każdą wysyłkę, a następnie dostawę, co przekłada się na minimalizację ryzyka pomyłek. Co ważne, zarówno statusy zamówień, jak i stan magazynowy są na bieżąco aktualizowane. Takie działanie sprawia, że właściciel sklepu e-commerce oraz jego klient mogą błyskawicznie zweryfikować ilość dostępnych produktów oraz dowiedzieć się w jakim terminie zostaną doręczone pod wskazany adres.

Jak wskazują wyniki ostatniego badania „E-Commerce w Polsce 2021” (Gemius) blisko 1/3 respondentów przyznaje, że szybsza dostawa skłoniłaby ich do częstszych zakupów. Większość z nich, bo aż 85 procent stwierdziło, że jeśli produkty zostałyby dostarczone w ciągu 12 godzin, to na pewno złożyliby większe zamówienie. InPost wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Dzięki temu, że firma wprowadziła cut off time o godzinie 20.00, przesyłki trafiają do klientów już następnego dnia - nawet w godzinach porannych. Właściciel e-sklepu płaci wyłącznie za zrealizowane operacje i za realne miejsce, które zajmuje jego towar. Co ważne rozlicza się on w oparciu o model pay-as-you-go - opłaty naliczane są dopiero po wykonaniu usługi.

InPost Fulfillment to także możliwość skorzystania z szeregu dodatkowych, spersonalizowanych usług. Wśród nich można wymienić m.in. dołączanie ulotek i dokumentów, zakup opakowań, etykietowanie, jak również kompleksową obsługę klienta B2B. To jednak nie koniec udogodnień, jakie proponuje InPost.

Nie bez znaczenia pozostaje także to, że wspomniane badania przeprowadzone przez Gemius jasno wskazują na to, że aż 77% respondentów wybiera dostawę do Paczkomatów i aż 81 % wskazuje dostawę do nich, jako najbardziej motywującą do zakupów online. InPost szybko reaguje na tego rodzaju potrzeby zapewniając synergię ze świadczonymi usługami - Kurier i Paczkomaty. Oznacza ona:

• sąsiedztwo z sortownią i największymi oddziałami InPost,

• usługi InPost Kurier i InPost Paczkomaty,

• nowe, wygodne dla klientów rozwiązania, np. Same Day Delivery (obecnie usługa jest dostępna w wybranych rejonach).

Dla wielu właścicieli sklepów e-commerce, bardzo problematyczną kwestią jest obsługa zwrotów produktów. Wiąże się to z szeregiem dodatkowych, często bardzo pracochłonnych procesów. InPost wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, oferuje kompleksową obsługę zwrotu towarów przez formularz dostępny na stronie internetowej. Co istotne - zarówno weryfikacja, jak i procesowanie danego produktu, odbywają się zgodnie z wytycznymi danego e-sklepu, co przekłada się na spełnianie oczekiwań klienta w duecie z możliwie jak najszybszą realizacją zlecenia.

Warto również zaznaczyć, że usługa InPost Fulfillment stanowi gwarancję terminowych realizacji zamówień nawet w okresie peaków – m.in. na Black Friday czy przed świętami Bożego Narodzenia i dostarczenia ich na czas klientom. Takie działanie pozwala właścicielom e-commerce zwiększyć zyski i jednocześnie budować pozytywny wizerunek firmy wśród konsumentów.

InPost nieustannie dba nie tylko o wysoką jakość usług, ale również o środowisko naturalne. Firma doskonale zdaje sobie sprawę z narastającego problemu w branży e-commerce, jakim jest marnowanie każdego roku setek milionów jednorazowych kartonów, dlatego też wprowadza opakowania wielokrotnego użytku. Mają one posiadać wewnętrzne etykiety zwrotne, których zeskanowanie w dowolnym Paczkomacie pozwoli zwrócić je do magazynów InPost, skąd trafią do danego sklepu internetowego. Pierwszą firmą, która zdecydowała się na udział w „zielonej akcji” została platforma e-commerce Modivo, a Prezes InPostu zachęca do współpracy kolejne e-sklepy, którym ekologia nie pozostaje obojętna.