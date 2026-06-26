„VIP SOR u Kacprzyka”. Koniec dotacji dla „artysty”?
Jaś Kapela opublikował w mediach społecznościowych nowe nagranie muzyczne, w którym odnosi się do funkcjonowania VIP SOR w Szpital Południowy oraz uderza w jego kierownictwo, w tym Dawid Kacprzyk.
Piosenka o Szpitalu Południowym
Artysta poinformował o publikacji utworu na Facebooku, zachęcając do odsłuchu i określając go jako „banger”. Jak przekazał, piosenka dotyczy działalności VIP SOR w Szpitalu Południowym.
Śpiewa, tańczy i wymachuje kulą ortopedyczną
W opublikowanym materiale pojawiają się m.in. takie wersy:
VIP SOR u Kacprzyka! VIP SOR u Kacprzyka! Nie było w szpitalu lepszego kierownika!
Gdy dopadnie cię katarek lub zaboli paluszek, Szpital Południowy to najlepszy kierunek. Dzwonisz po karetkę, jedziesz na sygnale. W pokoiku dla VIP-ów przyjmą cię wspaniale
I dalej:
Nawet gdy obok na łóżkach pacjenci umierają / Ciebie pierwszego obsłużą, bo VIP-ów kochają / Publiczna służba zdrowia działa w Polsce doskonale / jeśli znasz się tylko z odpowiednim konowałem.
O szpitalu: „Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy”
Były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski poinformował w wywiadzie dla Kanału Zero, że w placówce dochodziło do tak poważnych błędów lekarskich, że kończyły się śmiercią pacjentów.
Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy – mówił
wpolityce, jb
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