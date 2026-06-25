Tusk w panice! Uderza w lekarza – świadka

Afera dotycząca Szpitala Południowego w Warszawie nabiera tempa. Kolejne dni ujawniają coraz poważniejsze zarzuty dotyczące powiązań koalicyjnych w Warszawie. Donald Tusk zastosował już znaną zasadę odwracania ról - to ofiara staje się winna, a osoby winne mają rozłożony parasol ochronny i pozostają poza zakresem konsekwencji swych działań.

W Warszawski Szpital Południowy wszczęto sprawę dotyczącą podrobienia kart zgonu 20 osób. Na karty naniesiono pieczęci koordynatora prosektorium, zostały podpisane przez osobę do tego nieuprawnioną.

W sprawie Szpitala Południowego wszczęte zostały dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Co się wydarzyło?

Dziennikarze Kanału Zero ujawnili, że lekarz bez wymaganej specjalizacji miał kierować SOR-em w Szpitalu Południowym w Warszawie. Według tych doniesień miał on zarobić ok. 1,6 mln zł w ciągu roku, pracując średnio po 11 godzin dziennie bez dni wolnych. Po nagłośnieniu sprawy pojawiły się informacje o zwrocie ok. 500 tys. zł do szpitala, które następnie miały zostać odesłane z powrotem.

Sprawa nabiera tempa

We wtorkowym wywiadzie w Kanale Zero były pracownik Szpitala Południowego, dr Emil Jędrzejewski – zwolniony po przekazaniu informacji dotyczących funkcjonowania placówki – stwierdził m.in., że na SOR dochodziło do nieprawidłowości w realizacji procedur medycznych. Według jego relacji, w wyniku błędów i zaniedbań organizacyjnych dochodzilo do śmierci pacjentów.

Donald Tusk już wie

Donald Tusk podważył wiarygodność świadka, jeszcze przed jego przesłuchaniem.

Premier Donald Tusk ocenił świadka jako niewiarygodnego, zanim ten zdążył odpowiedzieć na pytania (które zamierzał zadać w obecności prawnika)

– informuje dziennikarz Krzysztof Stanowski.

Reakcje i komentarze

Po jego wypowiedziach pojawiła się fala komentarzy.

Jeden z najbliższych Donaldowi Tuskowi polityków określił świadka jako przestępcę. Obrońcą drugiej strony został adwokat kojarzony z partią rządzącą. Prokuratorzy zadali świadkowi liczne pytania, mimo że od początku deklarował, że nie będzie zeznawał bez wsparcia prawnego

– wskazuje Krzysztof Stanowski.

Stanowisko premiera

Do sprawy odniósł się Donald Tusk na portalu X:

„Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania przez prokuraturę wydaje się wątpliwa. Ze względu na wagę zarzutów instytucje do tego powołane będą sprawdzać wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Osoby odpowiedzialne za ewentualne nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarne”.

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x, jb