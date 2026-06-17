Lekarz-milioner i szybka ścieżka w szpitalu dla polityków KO

Choć lekarz Dawid Kacprzyk, młody radny dzielnicy Ursus zrzekł się członkostwa w ugrupowaniu, to nowe informacje ujawnione przez portal Zero.pl nt. jego działalności, pogrążają nie tylko jego, ale także polityków ugrupowania Donalda Tuska. Okazuje się, że w warszawskim Szpitalu Południowym działała nieformalna „ścieżka VIP” dla polityków związanych z Koalicją Obywatelską oraz ich rodzin – relacjonuje portal wPolityce.pl.

Według autora artykułu Patryka Słowika te miały być przyjmowane na SOR znacznie szybciej niż zwykli pacjenci, mimo że ich przypadki nie wymagały pilnej pomocy medycznej

Autor publikacji w Zero.pl ujawnia kilka bulwersujących przykładów związanych z politykami KO i pracą Kacprzyka w WSP.

►Czytamy więc o wpływowej działaczce KO, która miała otrzymać badania już kilkanaście minut po rejestracji, podczas gdy inni pacjenci czekali nawet 4–5 godzin.

►Inny przykład dotyczy ważnego urzędnika państwowego związanego z KO, który miał przejść komplet badań ortopedycznych w niewiele ponad godzinę.

►Z kolei posłanka KO z objawami infekcji miała zostać potraktowana priorytetowo mimo braku zagrożenia życia.

►Członkowie rodzin polityków mieli otrzymywać szybki dostęp do specjalistycznych badań, na które zwykli pacjenci czekają tygodniami lub miesiącami.

Salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej

Jaka w tym rola Kacprzyka? To właśnie on, według ustaleń Zero.pl, miał odpowiadać za funkcjonowanie tego systemu. Słowik pisze również o specjalnym saloniku udostępnianym dla VIP-ów na czas oczekiwania na wyniki badań. Politycy i członkowie ich rodzin nie musieli więc czekać w poczekalni ze „zwykłymi” pacjentami.

Gdybyście nie chcieli czekać na gastroskopię lub kolonoskopię w kolejce, w Warszawskim Szpitalu Południowym robią od ręki. Sprawdzone info

»» Więcej o skandalicznej sprawie szybkiej ścieżki w szpitalu dla polityków dla czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji A Ty Polaku umieraj w kolejce… Tak Kacprzyk przyjmował członków KO. „Stworzył przychodnię dla polityków”

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