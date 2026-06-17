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Lekarz-milioner działacz KO stworzył szybką ścieżkę w szpitalu i salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej / autor: Fratria / AS / Screen - zero.pl
Lekarz-milioner działacz KO stworzył szybką ścieżkę w szpitalu i salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej / autor: Fratria / AS / Screen - zero.pl

TEMAT DNIA

Lekarz-milioner i szybka ścieżka w szpitalu dla polityków KO

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 czerwca 2026, 10:54

    Aktualizacja: 17 czerwca 2026, 10:56

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Choć lekarz Dawid Kacprzyk, młody radny dzielnicy Ursus zrzekł się członkostwa w ugrupowaniu, to nowe informacje ujawnione przez portal Zero.pl nt. jego działalności, pogrążają nie tylko jego, ale także polityków ugrupowania Donalda Tuska. Okazuje się, że w warszawskim Szpitalu Południowym działała nieformalna „ścieżka VIP” dla polityków związanych z Koalicją Obywatelską oraz ich rodzin – relacjonuje portal wPolityce.pl.

Według autora artykułu Patryka Słowika te miały być przyjmowane na SOR znacznie szybciej niż zwykli pacjenci, mimo że ich przypadki nie wymagały pilnej pomocy medycznej

Autor publikacji w Zero.pl ujawnia kilka bulwersujących przykładów związanych z politykami KO i pracą Kacprzyka w WSP.

►Czytamy więc o wpływowej działaczce KO, która miała otrzymać badania już kilkanaście minut po rejestracji, podczas gdy inni pacjenci czekali nawet 4–5 godzin.

►Inny przykład dotyczy ważnego urzędnika państwowego związanego z KO, który miał przejść komplet badań ortopedycznych w niewiele ponad godzinę.

►Z kolei posłanka KO z objawami infekcji miała zostać potraktowana priorytetowo mimo braku zagrożenia życia.

Członkowie rodzin polityków mieli otrzymywać szybki dostęp do specjalistycznych badań, na które zwykli pacjenci czekają tygodniami lub miesiącami.

Salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej

Jaka w tym rola Kacprzyka? To właśnie on, według ustaleń Zero.pl, miał odpowiadać za funkcjonowanie tego systemu. Słowik pisze również o specjalnym saloniku udostępnianym dla VIP-ów na czas oczekiwania na wyniki badań. Politycy i członkowie ich rodzin nie musieli więc czekać w poczekalni ze „zwykłymi” pacjentami.

Gdybyście nie chcieli czekać na gastroskopię lub kolonoskopię w kolejce, w Warszawskim Szpitalu Południowym robią od ręki. Sprawdzone info

»» Więcej o skandalicznej sprawie szybkiej ścieżki w szpitalu dla polityków dla czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji A Ty Polaku umieraj w kolejce… Tak Kacprzyk przyjmował członków KO. „Stworzył przychodnię dla polityków”

Oprac. sek

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