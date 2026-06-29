Paraliż kolei! 130 pociągów w kraju odwołanych

W poniedziałek do godz. 11 przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów - wynika z danych PKP PLK. W godz. 13:00–19:00 wstrzymany został ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie - zdecydował resort infrastruktury. Utrudnienia dla pasażerów potrwają cały dzień.

PKP Intercity wcześniej w poniedziałek poinformowało o odwołaniu tego dnia 21 swoich pociągów. Przewoźnik tłumaczy, że wynika to z trudnych warunków atmosferycznych. Z najnowszych danych PKP PLK wynika, że w poniedziałek ok. godz. 11 odwołanych było 128 pociągów wszystkich przewoźników

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„W związku z trudną sytuacją pogodową wprowadzono działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie utrudnień w ruchu pociągów na wypadek awarii na sieci kolejowej spowodowanych przez wysokie temperatury. W godz. 13:00–19:00 wstrzymany zostanie ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie” - napisał resort na X.

Jakie pociągi nie wyjadą na trasy

Wśród odwołanych połaczeń jest 21 składów PKP Intercity m.in. Swarożyc (IC nr 80152/3 w relacji Szczecin Główny - Kołobrzeg, jak i w relacji Kołobrzeg - Szczecin Główny (IC 88152/3). Pasażerom podróżującym w kierunku Kołobrzegu zapewniono honorowanie biletów w pociągu R nr 88626, a tym w kierunku Szczecina - w pociągu R nr 88693 Rega.

Nie pojedzie pociąg Jagna w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC 1902/3) oraz w relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia (IC nr 9102/3).

To niejedyny pociąg odwołany na tej trasie. Są wśród nich też Prząśniczka w relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia (IC nr 9106/7) oraz w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC nr 1906/7). Odwołany został także Korczak w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC 19132/3).

Odwołano też pociąg Bory Tucholskie (TLK nr 58110/1) na trasie Gdynia Główna - Kostrzyn oraz Kostrzyn - Gdynia Główna (TLK nr 85110/1). Przewoźnik zapewnił zastępczą komunikację autobusową.

Inne odwołane pociągi to Szczeliniec w relacji Kraków Główny - Jelenia Góra (TLK nr 36106/7) i w relacji Jelenia Góra - Kraków Główny (TLK nr 63106/7). Na tej trasie nie pojedzie też pociąg Sudety (w relacji Kraków Główny – Jelenia Góra był to TLK nr 36102/3, a w relacji Jelenia Góra - Kraków Główny - TLK nr 63102/3).

Na odcinku Kraków Główny – Zakopane nie pojedzie też Kozica (TLK nr 73154/5) w relacji Poznań Główny - Zakopane. Tak samo jak Flisak w relacji Katowice - Gdynia Główna (TLK nr 45102/3) i w relacji Gdynia Główna - Katowice (TLK nr 54102/3).

Odwołano także pociąg Strzelecki w relacji Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski (IC nr 78101) oraz Gorzów Wielkopolski – Zbąszynek (IC nr 87101). Tak samo jak Planty (TLK nr 36100/1) w relacji Kraków Płaszów – Wrocław Główny. Na trasie Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski nie pojedzie natomiast Lubuszanin (IC nr 78103).

Część zaplanowanych na wtorek, 30 czerwca, pociągów również zostało odwołanych. W relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia nie pojedzie Korczak (IC nr 91132/3), a trasy Gorzów Wielkopolski - Gdynia Główna nie pokona Krajna (TLK nr 85112/3). Z kolei pociąg Sudety w relacji Jelenia Góra - Kraków Główny (TLK nr 63102/3) odwołano na odcinku Jelenia Góra - Kędzierzyn-Koźle, gdzie zapewniono komunikację autobusową, a na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Kraków Główny przejazd zapewniono kolejnymi połączeniami przewoźnika.

Odwołanie obejmuje też pociąg Kozica (TLK nr 37154/5) w relacji Zakopane - Poznań Główny na odcinku Zakopane – Kraków Główny oraz pociąg Planty (TLK nr 63100/1) w relacji Wrocław Główny – Kraków Płaszów. Na tory nie wyjedzie również Lubuszanin (IC 87102/3) w relacji Gorzów Wielkopolski - Zbąszynek.

Jak zwrócić wykupiony bilet?

PKP Intercity poinformowała, że wprowadziła honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym.

Ponadto PKP IC przedłużyło możliwość zwrotu biletów bez potrącenia odstępnego do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca włącznie. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15 proc. prowizji.

Z powodu upału Koleje Wielkopolskie odwołały dziesiątki połączeń

Koleje Wielkopolskie poinformowały w komunikacie, że „w związku z utrzymującymi się bardzo wysokimi temperaturami oraz wynikającą z nich koniecznością dostosowania organizacji ruchu, część połączeń w dniu 29 czerwca 2026 roku zostanie odwołana”.

Podkreślono, że „decyzja ta pozwoli zachować bezpieczną i możliwie niezawodną realizację pozostałych kursów”.

Odwołane połączenia dotyczą zarówno trakcji spalinowej, jak i elektrycznej. Utrudnienia dla pasażerów potrwają cały dzień; odwołane są dziesiątki połączeń kolejowych.

PAP, sek

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