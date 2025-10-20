400 pociągów nie dojedzie do centralnego dworca stolicy

Dworzec Centralny, a także odcinek kolejowy od Dworca Zachodniego do Dworca Wschodniego, zostanie zamknięty 8 listopada o godzinie 12.00. Zamknięcie będzie trwało do 16 listopada do godziny 4.00 i dotyczy linii dalekobieżnej.

Hala główna Dworca Centralnego w Warszawie / autor: PAP/Leszek Szymański

Przez osiem dni stacja Warszawa Centralna będzie niedostępna dla pasażerów i pociągów - przekazał dyrektor centrum zarządzania ruchem kolejowym Krzysztof Gruenke.

Dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP PLK S.A. Krzysztof Gruenke / autor: PAP/Leszek Szymański

400 pociągów zmieni drogę przez Warszawę

Wyjaśnił, że prawie 400 pociągów, które każdej doby przejeżdża przez Warszawę Centralną, będzie przekierowanych na stacje zastępcze.

„Niektóre pociągi z kierunku zachodniego będą kończyć na stacji Warszawa Zachodnia, a niektóre będą dojeżdżać do stacji Warszawa Główna. Pozostała część, która musi przejechać przez Warszawę tranzytem, będzie przejeżdżała przez stację Warszawa Gdańska. Tak samo z kierunku wschodniego, pociągi będą kończyły bieg na stacji Warszawa Wschodnia bądź będą kierowane przez Warszawę Gdańską” - powiedział.

Dworce Warszawa Główna i Warszawa Gdańska przejmą ruch

Na Warszawie Głównej zwiększy się wtedy dziesięciokrotnie liczba przyjmowanych i obsługiwanych pociągów każdej doby. Zwiększy się też ruch na Warszawie Gdańskiej.

„Około 60 pociągów będzie skierowanych układem podmiejskim czyli przez stację Warszawa Śródmieście” - poinformował Gruenke.

Zaznaczył, że dzięki remontowi, od nowego grudniowego rozkładu, zwiększy się liczba pociągów, które mogą przejeżdżać przez Warszawę Centralną. - W godzinę Centralna będzie mogła obsłużyć 32 pociągi – dodał.

wymieniony zostanie system sterowania ruchem i rozjazd kolejowy

Zastępca dyrektora biura eksploatacji i obsługi pasażerskiej Barbara Boczkowska przekazała, że już od 15 września kolejarze informują pasażerów o planowanych pracach na Warszawie Centralnej. Zostały też umieszczone na stronie i w aplikacji Portal Pasażera dla wszystkich stacji w Warszawie. Rozpoczyna się też akcja rozwieszania plakatów w aglomeracji warszawskiej, a także na wszystkich dużych stacjach w Polsce. A od początku listopada uruchomione zostaną komunikaty głosowe na tych stacjach.

Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Warszawie Zygmunt Mikołajewski / autor: PAP/Leszek Szymański

Dyrektor zakładu linii kolejowych w Warszawie Zygmunt Mikołajewski poinformował, że podczas remontu wymieniony zostanie system sterowania ruchem na komputerowy, a także przeniesione zostanie sterowanie ruchem kolejowym z Dworca Centralnego na Zachodni.

Wymieniony zostanie rozjazd kolejowy, zwiększony zostanie też jego łuk, co pozwoli na zoptymalizowanie prędkości pociągów.

Nie możemy przyśpieszyć tych robót, bo decyduje o tym środowisko pracy, tunel średnicowy i skrajnia - powiedział.

Wyjaśnił, że specyfika tego miejsca jest taka, że trzeba pewne rzeczy wywieźć, żeby można było coś wwieźć.

Przekazał, że 15 nocy wcześniej będą występowały nocne zamknięcia torowe, które mogą występować jeszcze po otwarciu stacji.

Dworzec Warszawa Centralna od 8 do 16 listopada nie będzie obsługiwał pasażerów / autor: PAP/Leszek Szymański

Koleje Mazowieckie poinformowały, że w tym terminie część tras pociągów KM zostanie skrócona lub będzie kursować w zmienionych godzinach. „Pociągi lotniskowe będą kursowały w relacji Modlin – Warszawa Wschodnia. Wybrane pociągi skończą bieg na stacji Warszawa Główna lub Warszawa Wschodnia” - dodały KM.

PAP, sek

