Jednak lokomotywa spalona, druga uszkodzona, zniszczone auto - to skutki wypadku w Błoniu / autor: Fratria /AS / @PKPIntercityPDP

PILNE

Dwa pociągi Intercity uderzyły w auto: pożar! [ZDJĘCIA]

  Opublikowano: 25 stycznia 2026, 16:48

    Aktualizacja: 25 stycznia 2026, 16:51

W Błoniu (woj. mazowieckie) dwa pociągi Intercity uderzyły w stojące na przejeździe auto. Kierowca zdążył uciec, z pociągów strażacy ewakuowali około 600 osób. Na odcinku Warszawa Zachodnia - Łowicz ruch kolejowy został wstrzymany. Nie ma poszkodowanych.

W miejscowości Błonie, na przejeździe kolejowym zatrzymał się samochód. Uderzył w niego pociąg, a następnie drugi nadjeżdżający z przeciw. Samochód zapalił się, a od niego lokomotywa” - powiedział oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak.

Strażak dodał, że kierowca zdążył sam uciec.

Miejsce wypadku w Błoniu / autor: PAP/OSP Błonie

Auto zepsuło się na przejeździe kolejowym

Podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego sprecyzowała, że do wypadku doszło na przejeździe na ulicy Poniatowskiego.

Akcja gaszenia lokomotywy składu PKP Intercity

Około godziny 13.20 policjanci dostali informację, że na strzeżonym przejeździe w Błoniu zepsuł się Ford Focus. Na miejsce przyjechał radiowóz. Policjanci wraz z kierowcą i pasażerami chcieli go zepchnąć z torów, niestety nie udało się i w auto uderzył pociąg Intercity relacji Szczecin Główny - Rzeszów Główny. Samochód wpadł na drugi tor, gdzie uderzył w niego drugi skład Intercity relacji Warszawa - Berlin – dodała.

Wrak samochodu, w który uderzyła lokomotywa składu PKP Intercity / autor: PAP/OSP Błonie

Policjantka przekazała później, że kierowca samochodu i maszyniści byli trzeźwi. Nikt nie odniósł obrażeń.

PKP Intercity: ewakuacja 600 pasażerów

Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity powiedziała, że ewakuowano około 600 osób - z jednego pociągu około 400,a z drugiego niecałe 200 osób.

Pasażerowie zostali przetransportowani do ośrodka sportu w Błoniu, gdzie oczekują na autobusy. Podróżujący do Berlina zostaną przewiezieni autobusami do Łowicza, a stamtąd mogą kontynuować podróż pociągami Intercity. Podróżujący do Rzeszowa zostaną przewiezieni autobusami do Warszawy i tam zostanie dla nich podstawiony specjalny pociąg - wyjaśniła Ziemska.

Przekazała, że część pasażerów rezygnuje z dalszej podróży lub organizuje sobie dalszą podróż we własnym zakresie. - Pasażerowie z przystanków „po trasie” są informowani na dworcach o utrudnieniach - dodała.

Na odcinku Ożarów - Błonie, Koleje Mazowieckie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Pociągi PKP IC są kierowane drogą okrężną przez Bełchów i Skierniewice z pominięciem stacji Sochaczew” - przekazały PKP PLK. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Intercity i Kolei Mazowieckich na całej sieci KM.

PAP, sek

