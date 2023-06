W wakacje pojedzie więcej pociągów Polregio

PKP Intercity: Dojazd do Wrocławia i Krakowa ułatwią mieszkańcom województwa opolskiego kursujące na tej trasie dwa nowe pociągi - IC Boznańska i IC Siemiradzki. Zwiększą one także możliwości podróżowania do Katowic. Wydłużona będzie też relacja nocnego pociągu IC Przemyślanin