Minister finansów w wywiadzie dla Polsat News odniósł się do możliwych zmian cen paliw w nadchodzących miesiącach oraz do tymczasowego charakteru pakietu „Ceny Paliw Niżej”.

Minister finansów Andrzej Domański wskazał, że ceny paliw mogą wkrótce ulegną zmianie, a pakiet „Ceny Paliw Niżej” ma charakter przejściowy. Co dokładnie powiedział w Polsat News?

Od samego początku było bardzo jasno komunikowane, że są to rozwiązania przejściowe – zaznaczył.

Ocenił też, że wprowadzony przez rząd „największy w Europie pakiet osłonowy dla kierowców” obejmuje m.in. obniżki VAT i akcyzy, choć nie wskazał konkretnego kryterium tego porównania.

To największy w Europie pakiet osłonowy dla kierowców, obejmujący zarówno obniżoną akcyzę, jak i VAT.

To klasyczny przykład użycia superlatywu bez precyzyjnego odniesienia porównawczego.

Ceny paliw wyżej?

W sprawie cen paliw stwierdził, że w środę będą one różne na poszczególnych stacjach, a wzrost rzędu 30–40 groszy to „średnia wartość”. Nie podał dokładnych prognoz dla rynku.

Ceny będą różne na stacjach – powiedział Domański podczas wywiadu.

Wypowiedź ta zmniejsza precyzję oczekiwań odbiorców i redukuje ryzyko jednoznacznego rozliczenia z prognozami.

Ceny paliw we wtorek

Od 1 lipca przestają obowiązywać elementy pakietu Ceny Paliwa Niżej.

We wtorek ceny maksymalne wynoszą: 6,00 zł za benzynę 95, 6,68 zł za 98 i 6,19 zł za olej napędowy. Dla porównania w marcu, przy wprowadzeniu mechanizmu, diesel kosztował maksymalnie 7,60 zł.

pap, jb