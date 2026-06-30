Domański ujawnia, jakie ceny paliw będą od 1 lipca
Minister finansów w wywiadzie dla Polsat News odniósł się do możliwych zmian cen paliw w nadchodzących miesiącach oraz do tymczasowego charakteru pakietu „Ceny Paliw Niżej”.
Minister finansów Andrzej Domański wskazał, że ceny paliw mogą wkrótce ulegną zmianie, a pakiet „Ceny Paliw Niżej” ma charakter przejściowy. Co dokładnie powiedział w Polsat News?
Od samego początku było bardzo jasno komunikowane, że są to rozwiązania przejściowe – zaznaczył.
Ocenił też, że wprowadzony przez rząd „największy w Europie pakiet osłonowy dla kierowców” obejmuje m.in. obniżki VAT i akcyzy, choć nie wskazał konkretnego kryterium tego porównania.
To największy w Europie pakiet osłonowy dla kierowców, obejmujący zarówno obniżoną akcyzę, jak i VAT.
To klasyczny przykład użycia superlatywu bez precyzyjnego odniesienia porównawczego.
Ceny paliw wyżej?
W sprawie cen paliw stwierdził, że w środę będą one różne na poszczególnych stacjach, a wzrost rzędu 30–40 groszy to „średnia wartość”. Nie podał dokładnych prognoz dla rynku.
Ceny będą różne na stacjach – powiedział Domański podczas wywiadu.
Wypowiedź ta zmniejsza precyzję oczekiwań odbiorców i redukuje ryzyko jednoznacznego rozliczenia z prognozami.
Ceny paliw we wtorek
Od 1 lipca przestają obowiązywać elementy pakietu Ceny Paliwa Niżej.
We wtorek ceny maksymalne wynoszą: 6,00 zł za benzynę 95, 6,68 zł za 98 i 6,19 zł za olej napędowy. Dla porównania w marcu, przy wprowadzeniu mechanizmu, diesel kosztował maksymalnie 7,60 zł.
pap, jb
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