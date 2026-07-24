Ile zapłacimy za paliwo? Maksymalne ceny za benzynę i diesla

W przyszłym tygodniu można się spodziewać dalszych wzrostów cen paliw na stacjach, przede wszystkim w przypadku oleju napędowego - poinformowali w piątek analitycy e-petrol.pl.

Ponad 8,29 za benzynę

„Prognozowane przedziały cen wyniosą: dla benzyny Pb98 – 8,14–8,29 zł/l, dla Pb95 – 7,29–7,42 zł/l, dla oleju napędowego – 7,99–8,15 zł/l, a dla autogazu (LPG) – 3,06–3,15 zł/l. Sezon wakacyjnych wyjazdów sprzyja utrzymaniu wysokiego popytu na paliwa, co zmniejsza przestrzeń do wyraźniejszych obniżek, zwłaszcza, ze modelowe marże dla prowadzących stacje paliw kurczą się” - wskazali analitycy.

Podwyżki

Na rynku hurtowym największe zmiany dotyczą oleju napędowego i oleju opałowego. Cena diesla wzrosła w ciągu tygodnia o 134 zł/m sześc., osiągając poziom 6566 zł/m sześc., natomiast olej opałowy podrożał o 242 zł/m sześc. do 5154 zł/m sześc. Natomiast benzyna 98 zdrożała o 41 zł/m sześc. do 6594 zł/m sześc., a benzyna 95 - jedynie o 12 zł/m sześc., do 5803 zł/m sześc. - podano.

Analitycy podkreślili, że sytuacja na rynku ropy naftowej staje się coraz bardziej napięta. Problemem jest już nie tylko utrzymująca się blokada cieśniny Ormuz, ale też ryzyko związane z ograniczeniem dostaw z rejonu Morza Czerwonego w związku zapowiedzią ataków ze strony jemeńskich Huti.

Taki rozwój wydarzeń przekłada się na mocny wzrost notowań surowca w ostatnich dniach, które w trakcie czwartkowej sesji na giełdzie w Londynie ustanowiły kilkutygodniowe maksima, docierając do poziomu 102 dolarów. Dzisiaj przed południem ropa Brent nieznacznie tanieje i jej cena spada poniżej 100 dolarów

wskazali.

Wydobycie

Oprócz sytuacji na Bliskim Wschodzie na rynek ropy wpływ ma także ograniczenie wydobycia w Kazachstanie związane z ukraińskimi atakami na rosyjski terminal eksportowy w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, który jest głównym punktem odbioru kazachskiej ropy - dodali analitycy e-petrol.pl.

pap, jb