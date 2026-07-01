Od dziś dokładamy prawie złotego do litra paliwa

Rząd skończył z mrożeniem cen paliw i przywrócił wyższą 23-proc. stawkę podatku VAT. Efekt jest natychmiastowy – tankowanie na polskich stacjach coraz droższe: ceny benzyny i diesla skoczyły niemal o złotówkę na litrze.

W środku sezonu wakacyjnego kierowcy nie mają powodu do optymizmu. Po tym jak proces pokojowy na Bliskim Wschodzie postępuje, a USA i Iran są bliżej porozumienia i ropa staniałą, polski rzad wycofał program CPN (Ceny Paliwa niżej), który chronił Polaków przed drastycznym wzrostem cen.

W związku z wygaśnięciem pakietu CPN ceny paliw na stacjach wzrosły, jednocześnie wróciły wyraźne różnice cen między stacjami paliw / autor: PAP/Leszek Szymański

Niełatwy powrót do rynkowej rzeczywistości dla kierowców

Od środy 1 lipca to firmy paliwowe i właściciele stacji benzynowych decydują po ile sprzedają paliwo.

Powrót do rynkowej rzeczywistości dla kierowców nie będzie łatwy. Jeszcze wczoraj maksymalnie benzyna 95-oktanowa kosztowała na stacjach 6 zł/l, a olej napędowy – 6,19 zł. Dziś już jest o niemal złotówkę drożej, na stacjach największego sprzedawcy czyli Orlenu za litr benzyny trzeba zapłacić ok. 6,8 złotych zaś diesla – prawie 7 złotych. Oczywiście ceny na poszczególnych stacjach w różnych regionach kraju różnią się.

„Powrót do poprzedniej stawki podatku VAT w wysokości 23 procent automatycznie przełożył się na wzrost cen na stacjach” – mówi nam analityk BM Reflex Urszula Cieślak.

Dlatego podwyżki nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem. Nic nie wskazuje na to, by najwięksi sprzedawcy paliwa próbowali podnosić marże.

Zdaniem Urszuli Cieślak podwyżkę podatku VAT mógłby tylko zniwelować spadek cen paliwa na głównym rynku europejskim ARA, ale to nie nastąpiło.

Ceny hurtowe znacznie wyższe, choć ropa mocno potaniała

Obecnie ceny hurtowe w Orlenie są znacząco wyższe niż przed wojną w Zatoce Perskiej, choć ropa znacząco staniała.

Przed atakami USA i Izraela na Iran – w lutym ►benzyna Pb95 kosztowała w hurcie w Orlenie poniżej 4,5 tys. zł za m sześc. (bez VAT), za baryłkę ropy Brent płacono wtedy około 70 dolarów.

Teraz baryłka wyceniana jest niewiele drożej bo na ponad 72 dolary (z dostawą na wrzesień), ale w Orlenie Pb95 kosztuje ponad 5,3 tys. zł za m sześc. czyli o ponad 800 zł więcej niż w połowie lutego. Największy polski producent paliwa sprzedaje obecnie w hurcie olej napędowy po blisko 5,5 tys. zł za m sześc. (bez VAT) czyli o ponad 900 zł drożej niż przed wojna na Bliskim Wschodzie. Podobnie wysoka różnica w cenie jest w przypadku oleju grzewczego.

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MF: program CPN kosztował 4,7 mld zł

Przypomnijmy, że rządowy program CPN obowiązywał przez trzy miesiące (od 31 marca) i na początek cena maksymalna Eu 95 wynosiła 6,19 zł/l zaś diesla - 7,60 zł/l.

„Koszt programu CPN wyniósł około 4,7 mld zł” – podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP. „Program okazał się sukcesem – obniżyły się koszty gospodarstw domowych oraz dużej części przedsiębiorców, oraz utrzymano inflację na niskim poziomie – za czerwiec r/r wyniosła ona 2,5 proc.” – ocenia ministerstwo.

Agnieszka Łakoma

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