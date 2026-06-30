Polska rozdaje karty w produkcji borówek

Nasz kraj od lat umacnia swoją pozycję na europejskim rynku borówki. Jeszcze dwie dekady temu plantacje tych smacznych i cenionych przez dietetyków owoców zajmowały zaledwie tysiąc hektarów. Dziś powierzchnia upraw przekracza 12,6 tys. ha, co oznacza ponad dwunastokrotny wzrost od momentu wejścia do Unii Europejskiej.

Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wynika, że w 2024 roku polscy plantatorzy zebrali około 62 tys. ton borówki wysokiej, co daje szóste miejsce na świecie oraz około trzydzieści trzy procent całej unijnej produkcji. W skali globu największymi graczami pozostają Stany Zjednoczone i Peru.

Mazowsze borówkowym zagłębiem

Zdecydowanie najwięcej plantacji borówki mamy na Mazowszu – ich powierzchnia sięga 3,7 tys. ha. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się Lubelszczyzna i woj. łódzkie. W każdym z tych regionów pod borówkę przeznaczono po 100 tys. ha. Tuż za nimi uplasowała się Wielkopolska. Nawet 40 proc. krajowej produkcji trafia za granicę.

Co trzecia borówka jedzie do Niemiec

W 2025 roku wyeksportowaliśmy 21 tys. ton świeżych owoców borówki. Największym odbiorcą pozostają Niemcy, które kupiły od nas 6 tys. ton borówek, co odpowiada ponad 29 proc. całego eksportu. Znaczące ilości trafiły także do Niderlandów, Szwecji, Hiszpanii, Danii oraz na Łotwę i Litwę.

Grzegorz Szafraniec

Źródło: KOWR, GUS, wiescirolnicze.pl