Porzeczki, agrest i borówki „ugotowały się” na krzewach!

Fala rekordowych upałów, która przeszła przez nasz kraj kilka dni temu, wyrządziła bardzo poważne szkody w uprawach owoców i warzyw. Wiele gatunków – zwłaszcza owoców jagodowych – dosłownie usmażyło się na krzewach.

Producenci publikują w mediach społecznościowych zdęcia obrazujące skalę zniszczeń wyrządzonych przez czterdziestostopniowe temperatury i mocne nasłonecznienie upraw. Sytuacja na plantacjach porzeczek, malin, agrestu czy borówek jest naprawdę dramatyczna.

Rodzynki zamiast porzeczek

Plantatorzy przyznają, że na krzewach zostały „rodzynki” zamiast pełnowartościowych owoców. Wyglądają one tak, jakby ktoś oblał je wrzątkiem. Sytuacja jest wyjątkowo trudna, bowiem straty zgłaszają niemal wszystkie istniejące w Polsce plantacje. Punkty skupu niemal z dnia na dzień zmieniły Wymagania co do dostarczanych owoców. W zasadzie biorą teraz wszystko co pojawia się na rynku. I pośrednikom i przetwórcom pozostało jedynie czekać na dalszy rozwój sytuacji.

Stan klęski żywiołowej

Rolnicy znaleźli się w fatalnym położeniu, ponieważ ponieśli już koszty produkcji, a zbiory miały się rozpocząć za maksimum dwa tygodnie. W tej chwili stoją one pod wielkim znakiem zapytania. W związku z doniesieniami spływającymi z terenu całego kraju, Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczek zapowiedziało, że zwróci się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Plantatorów upoważnia do tego zarówno skala poniesionych już strat jak i ich zasięg. Nie wiemy jaka będzie reakcja ministerstwa. Pewne jest jedno: sezon dla wielu plantatorów zakończył się jeszcze przed jego rozpoczęciem. Teraz kluczowe pozostaje pytanie: jak obecna sytuacja przełoży się na ceny dżemów i innych specjałów z owocami? Wygląda na to, że „taniej to już było”.

Grzegorz Szafraniec

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Na podst. reddit.com, Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczek, sadyiogrody.pl

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