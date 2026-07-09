Nowy wzór legitymacji emeryta. Sprawdź jej możliwości

Legitymacja emeryta-rencisty zmienia wzór. Dotyczy to zarówno jej plastikowej, jak i elektronicznej wersji w aplikacji mObywatel. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wydawał nowe legitymacje od 13 lipca. Złożenie wniosku o przygotowanie nowego dokumentu nie będzie konieczne. Wszystkie dokumenty wydane na dotychczasowych wzorach są ważne przez wskazany na nich okres.

Legitymacja będzie wydawana w formie karty wykonanej z tworzywa PCV jednostronnie laminowanej na awersie. Ma zawierać elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem, np. gilosz, czyli skomplikowane, cienkie linie tworzące tło, czy też mikrodruk, czyli bardzo mały tekst, niemożliwy do odczytania gołym okiem. Każdy dokument będzie miał unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu.

Komu przysługuje legitymacja

Przypomnijmy, że legitymację emeryta-rencisty mogą uzyskać osoby mające ustalone prawo do emerytury, renty bądź nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dokument otwiera drzwi do szeregu przywilejów w codziennym życiu. Najbardziej odczuwalne są te dotyczące komunikacji i transportu.

Ulgi na kolei i nie tylko

Posiadacze legitymacji mogą korzystać z ustawowych ulg na przejazdy pociągami PKP Intercity, gdzie przysługują im dwa przejazdy w roku ze zniżką wynoszącą 38 proc. w drugiej klasie. W przypadku transportu miejskiego zasady ustalają poszczególne samorządy. Większość metropolii oferuje seniorom tanie bilety okresowe (tak zwane bilety seniora), a po przekroczeniu określonego progu wieku (najczęściej 70 lat) przejazdy stają się bezpłatne.

Rabaty w aptekach i sanatoriach

Dokument uprawnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. W niektórych aptekach czy placówkach rehabilitacyjnych pozwala na uzyskanie dodatkowych rabatów na leki nierefundowane lub zabiegi wspomagające sprawność fizyczną. Co więcej, posiadacze legitymacji mogą liczyć na obniżone ceny w sanatoriach, a także uzyskać rabaty na turnusy rehabilitacyjne.

Przyjazne teatry, kina, galerie sztuki czy muzea

Dzięki legitymacji seniorzy mogą korzystać ze zniżek na usługi w miejscach związanych z kulturą, takich jak teatry, muzea, galerie sztuki czy kina. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ośrodków sportowych, takich jak baseny czy miejskie centra fitness, które często przewidują specjalne godziny senioralne lub dedykowane cenniki.

Grzegorz Szafraniec; źródło:ZUS, gov.pl

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