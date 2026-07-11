Jakie zawody znikną

Jeśli wykonujesz jeden z poniższych zawodów już zacznij się przekwalifikowywać. W najbliższych latach zastąpi cię maszyna.

Do tej pory wiele zajęć opierało się automatyzacji, gdyż wymagało na przykład kwalifikacji miękkich lub częstego kontaktu z ludźmi. Teraz to się zmieni. W najbardziej rozwiniętych krajach drinki już robią roboty, które co prawda nie budzą jeszcze takiego zaufania jak doświadczony barman, ale w znacznej mierze mogą już go wyręczyć.

Podobnie jest z pielęgniarkami. Zastrzyk potrafi już aplikować maszyna, ona także może też dostarczyć odpowiednie leki, zbadać ciśnienie i sprawdzić temperaturę. Zamiast farmaceuty odpowiednie leki może nam dobrać właściwie zaprogramowany robot. Niepewni swojej przyszłości mogą być też lekarze – wiele operacji już przeprowadza się przy pomocy AI, ale na przykład analizę zdjęć tomografii całkowicie może przeprowadzić aparat wyposażony w sztuczną inteligencję. Radiolodzy mogą więc wkrótce okazać się zbędni.

Niepotrzebni stają się copywriterzy i redaktorzy, których zadaniem jest jedynie proste redagowanie tekstów. Zamiast nich mogą to robić maszyny, które jedynie trzeba nadzorować. Jeszcze bardziej do historii wydają się odchodzić korektorzy, gdyż odpowiednie programy już dziś są dokładnie w stanie sprawdzić teksty pod kątem ortografii i interpunkcji.

Zbędne okażą się także bibliotekarki, gdyż wyposażona w AI maszyna będzie w stanie nie tylko z sekundę sprawdzić czy jakaś książka jest obecnie dostępna, ale bez problemów poleci także odpowiednie tytuły. Wystarczy, że otrzyma właściwe informacje.

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Szansa i zagrożenie dla bogatych

Znikną centra obsługi klientów, na ulice wyjadą autonomiczne taksówki

Już dziś z polskich i azjatyckich miast znikają centra obsługi klientów, gdyż boty potrafią doskonale poprowadzić osobę potrzebującą pomocy. Dodatkowo wkrótce z taką maszyną będzie można rozmawiać w dowolnym języku.

Pierwsze, pozytywne testy przeszły już samochody autonomiczne, a największe światowe koncerny – na przykład Tesla – pracują nad stworzeniem samodzielnych taksówek. Moment, w którym zaczną one jeździć po ulicach największych miast USA, Japonii, Korei Południowej, Chin i Europy, nie jest już oddalony o dekady. To kwestia kilku lat. Niepotrzebni staną się więc taksówkarze, dostawcy i kurierzy.

To samo dotyczy szeregowych pracowników banków. Tych o najniższych kwalifikacjach zastąpią roboty. Przyjmą odpowiednie pisma, udzielą informacji o ofercie, przeliczą gotówkę, którą trzeba do banku wpłacić lub wypłacić. Co więcej, także analitycy danych, których kompetencji nikt do tej pory nie kwestionował zostaną wyparci przez AI.

Na tym samym wózku jadą zresztą urzędnicy, których praca polega jedynie na przygotowaniu pism, odpowiedzi i decyzji.

Już dziś kancelarie prawne nie chcą przyjmować studentów i młodych absolwentów, gdyż najprostsze prace wykonują dziś programy prawnicze. To zresztą jeden z najszybciej rozwijających się rynków AI.

Wiele zakładów produkcyjnych planuje lub już zwalnia pracowników stojących przy taśmach, gdyż z powodzeniem zastępują ich roboty. Podobnie zresztą jak kasjerów w supermarketach czy pracowników biur podróży.

W Korei Południowej, gdzie maszyny włączają muzykę czy udzielają korepetycji, wdrożono już przepisy nakazujące grzecznego odzywania się do nich. Dostrzegalnym problemem stało się przenoszenie nawyku wulgarnego odzywania się do robotów na kontakty z ludźmi.

Mariusz Staniszewski

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