Sztuczna polska inteligencja

Mamy niewyobrażalną szansę stać się jednym z liderów światowej rewolucji technologicznej. Nasze firmy z branży AI należą do światowej czołówki. Niestety wiele z nich przenosi się za granicę.

Elevenlabs za 11 mld dol.

Oczywiście największą polską firmą z dziedziny sztucznej inteligencji jest ElevenLabs, spółka założona w 2022 roku przez dwóch Polaków Matiego Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego (byłego inżyniera Google). Firma jest obecnie wyceniana na 11 miliardów dolarów.

ElevenLabs zajmuje się głównie syntezą i klonowaniem dźwięku. Innymi słowy przetwarza tekst na bardzo realistyczne mowę, którą trudno odróżnić od naturalnej. Oferta obejmuje 32 języki, a spółka działa w 35 krajach, gdzie świadczy usługi dla 10 tysięcy klientów.

Najważniejsze centrum badawczo-rozwojowe mieści się w Warszawie, ale formalnie firma jest zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych. Jej główna siedziba znajduje się w Nowym Jorku. Biznesowo jest więc określana jako startup brytyjsko-amerykański z polskimi założycielami.

Synerise to marketing w czasie rzeczywistym

Krakowski Synerise zajmuje analizą i opracowaniem modeli ludzkiego zachowania. Tworzone w ten sposób modele behawioralne wykorzystywane są głównie w e-commerce. Dzięki analizie behawioralnej klientów firmy mogą prowadzić marketing w czasie rzeczywistym, tworząc maksymalnie zindywidualizowaną ofertę dla każdego klienta.

Nomagic automatyzuje magazynowanie

Kolejna warta wyróżnienia firma to Nomagic. Opracowuje systemy oparte na fizycznej sztucznej inteligencji, które automatyzują przepływ towarów w magazynach, zapewniając znaczny wzrost szybkości, dokładności i przepustowości. Mówiąc prościej przy taśmie zamiast ludzi stoją roboty, które sortują, pakują i segregują towary. Firma działa m.in. w branży odzieżowej, farmaceutycznej czy e-handlu. Spółka powstała w 2017 roku, rok później powstał pierwszy robot pakujący. Główna siedziba znajduje się w USA, a centrala europejska w Warszawie.

Infermedica rewolucjonizuje diagnostykę medyczną

Następny bardzo interesujący startup z branży AI to wrocławska Infermedica. Wykorzystuje ona sztuczną inteligencję do diagnostyki medycznej. Za pomocą opracowanych modeli przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z pacjentem, udzielane są porady medyczne, analizowane dane z wywiadu i wyniki badań. Oferta obejmuje kilka języków, a jej celem jest maksymalne wykorzystanie wiedzy medycznej, demograficznej i statystycznej przed i po wizycie pacjenta u lekarza.

SentiOne buduje listę przebojów popularnych marek w mediach

Inna spółka to gdański SentiOne, który używa technologii AI do monitoringu Internetu, analizy opinii i obsługi klienta. Analizuje setki milionów wypowiedzi, wzmianek i komentarzy w sieci. Obrazowo można powiedzieć, że to tworzenie listy przebojów najbardziej popularnych marek w mediach społecznościowych. Obecnie SentiOne śledzi około 1000 marek.

Tych kilka przykładów pokazuje, że branża AI rozwija się w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Polskie firmy mogą uczestniczyć w tej rewolucji, jednak potrzebują kapitału i silnych mocy obliczeniowych. Głównym wyzwaniem będzie więc szybkie tworzenie odpowiedniej infrastruktury.

Mariusz Staniszewski, redaktor naczelny wGospodarce.pl

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