Znikające Patrioty. "Na wyraźną prośbę lub życzenie Niemiec"
O przekazaniu rakiet Ukrainie dowiedzieliśmy się w samym apogeum konfliktu z Kijowem. Tusk musi się teraz zmierzyć z uzasadnionymi pretensjami Polaków, zszokowanych jego ukłonami wobec kraju, którego władze otwarcie nas lekceważą. Zwłaszcza że dzieje się to kosztem naszego bezpieczeństwa.
Dostawy deficytowych Patriotów na Ukrainę ujawniono w najgorszym możliwym momencie dla Donalda Tuska. W ostatnich dniach jego rząd zalicza bowiem największą od chwili swojego utworzenia serię porażek i katastrof. Tusk, mocno już poobijany w aferze szpitalnej, musi się tłumaczyć z przekazania drogocennego uzbrojenia akurat wtedy, gdy Wołodymyr Zełenski podziękował Polsce za okazane wsparcie odesłaniem Orderu Orła Białego i …
Cały artykuł dostępny dla subskrybentów tygodnika „Sieci”Znikające Patrioty. „Rakiety Patriot są towarem bardzo deficytowym. Czas oczekiwania nawet 10 lat”
Konrad Kołodziejski, tygodnik „Sieci”
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