Ta decyzja wybiła z letargu rząd Keira Starmera
Brytyjski rząd przejął kontrolę nad koncernem British Steel, ratując hutę w Scunthorpe w północno-wschodniej Anglii przed jej zamknięciem przez chińskich właścicieli. Dzięki temu Wielka Brytania zdołała ocalić swój przemysł stalowy przed całkowitą likwidacją.
W Scunthorpe znajdują się dwa ostatnie wielkie piece. Są one reliktem dawnej potęgi przemysłowej Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich 40 lat przemysł ciężki, niegdyś jeden z filarów brytyjskiej gospodarki, był stopniowo demontowany. Było to konsekwencją liberalnego kursu przyjętego jeszcze za czasów Margaret Thatcher. Uznano wtedy, że motorem gospodarki ma się stać sektor finansowy i technologiczny, a strategiczne dotąd gałęzie przemysłu wystawiono na sprzedaż lub likwidowano. W efekcie Wielka Brytania – podobnie jak większość państw europejskich – straciła większość tradycyjnych kompetencji przemysłowych.
Stojący otworem rynek został szybko przejęty przez gwałtownie rozwijające się koncerny z Azji – przede wszystkim z Chin, które obecnie produkują ponad połowę światowej stali. W tym samym czasie brytyjskie huty traciły rentowność, zmagając się z tanią konkurencją chińskich i indyjskich producentów stali, którzy w odróżnieniu od europejskiego przemysłu nie musieli zmagać się z wysokimi kosztami energii i wyśrubowaną polityką klimatyczną. Ostatecznie brytyjski sektor stalowy został po prostu zduszony przez firmy z Azji.
W 2020 r. huta w Scunthorpe przeszła w ręce chińskiego koncernu Jingye, który obiecał inwestycje i modernizację zakładu. Okazało się jednak, że przejęcie huty miało być wstępem do jej likwidacji. Rok temu Chińczycy zapowiedzieli wygaszenie wielkich pieców, co oznaczałoby definitywny koniec produkcji stali. Ta decyzja wybiła z letargu ówczesny rząd Keira Starmera.
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Konrad Kołodziejski, tygodnik „Sieci”
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