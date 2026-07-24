Błaszczak: Zwykle po 1990 r. rządzi w Polsce postkomuna

Jerzy Szmit: „Niech się pali, niech się wali, niech benzyna będzie po 15 zł, byleby PiS nie rządziło” – według badań tak myśli ok. 30 proc. wyborców. Jak sobie z tym poradzić?

Mariusz Błaszczak: Ogromną większość czasu po 1990 r. rządzi w Polsce postkomuna. Tak nazwała to śp. prof. Jadwiga Staniszkis. Układ lewicowo-liberalny plus część elit postsolidarnościowych wytworzył u części Polaków postawy, o których teraz mówimy. Pani profesor uważała też, że sposobem na przełamanie tego jest mówienie prawdy. Tak jak chociażby w sprawie Szpitala Południowego i tej wielkiej afery. Informacja o tym dotarła również do tych, którzy wspierają układ funkcjonujący w Polsce i pokazuje, jak fatalnie rządzi koalicja 13 grudnia. Będziemy mówić o tym, a także o wszystkich innych „wyczynach” tej władzy.

Może potrzeba pracy ekspertów, by podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać z tymi ludźmi?

Prof. Andrzej Nowak na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach w 2024 r. przywołał badania PAN, z których wynikało, że 14 proc. Polaków nie identyfikuje się z Polską, polskość jest wręcz dla nich problemem, a 28 proc. ma do Polski stosunek ambiwalentny. Właśnie postkomuna, media głównego nurtu i wreszcie postawa władzy wpajają nam, że pora odciąć się od naszej historii, przeszłości, tradycji i wybrać postęp oraz europejskość. Stale działa pedagogika wstydu, zrzucająca na nas choćby odpowiedzialność za niemieckie zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej. Kiedy rządziło PiS, zrobiliśmy wiele, aby to przełamać. Np. organizacje pozarządowe o charakterze konserwatywnym po raz pierwszy zyskiwały dofinansowanie na promowanie prawdy o naszej historii. A to tworzy alternatywę wobec fatalnych rządów koalicji 13 grudnia. Tu chodzi nie tylko o historię, lecz także o tworzenie dzisiejszych postaw i budowanie przyszłości.

Z badań wynika też, że aby pokonać obecny rząd, konieczna jest konsolidacja sił prawicowych i konserwatywnych. Czy wyborcy mogą na to liczyć?

Jesteśmy gotowi do współpracy. Już w 2025 r. przekazaliśmy na ręce przewodniczącego Konfederacji Sławomira Mentzena listę 10 punktów stanowiących fundament rozmów programowych. Niestety zostały one odrzucone. Mamy świadomość, że są między nami różnice, ale więcej przemawia za współpracą niż za różnicami. Również wyborcy zawsze powtarzają nam na spotkaniach (a jeździmy dużo po Polsce), że celem powinny być zmiany, a to można osiągnąć tylko przez odsunięcie od władzy złego rządu Donalda Tuska. Mentzen natomiast odrzucił wszystkie punkty łącznie z pierwszym – wykluczeniem koalicji z Tuskiem. To nas jednak nie zniechęca i szukamy partnerów.

A co z Grzegorzem Braunem?

Cały artykuł dostępny dla subskrybentów tygodnika „Sieci”: WYWIAD. Mariusz Błaszczak: Rząd Donalda Tuska hamuje rozpędzone inwestycje. CPK jest tego spektakularnym przykładem

Jerzy Szmit, tygodnik „Sieci”