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Pod znakiem koguta. Najstarsze targowisko w Polsce
W Gdańsku ruszył 766. Jarmark św. Dominika. Ceremonia otwarcia rozpoczęła się tradycyjnie o godz. 12 w sobotę na przedprożu Dworu Artusa. Kramy i stoiska były otwarte ok. 2 godziny wcześniej. Na ulicach Śródmieścia stanie ich 715. W ciągu trzech tygodni zaplanowano niemal 300 wydarzeń muzycznych, teatralnych, kulinarnych, sportowych.
Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszy hasło: „Tu każdy ma swoją historię”. Organizatorzy chcą w ten sposób nawiązać do działań związanych z wpisaniem tradycji i etosu wspólnoty rzemieślniczo-kupieckiej Jarmarku św. Dominika na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
766. edycja Jarmarku św. Dominika rozpoczęła ceremonią na przedprożu Dworu Artusa
W tym roku widowisko w musicalowej formie przygotowali artyści z Teatru Młodych z Gdańska. Inspiracją były wspomnienia wieloletniego uczestnika i wystawcy Jarmarku Roberta Niemca, który jest też głównym depozytariuszem w staraniach o wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Po ceremonii otwarcia ulicami Gdańska przeszła barwna parada.
715 stoisk, 300 zaplanowanych wydarzeń
Na ulicach Śródmieścia stanie 715 stoisk. Ponad 250 wystawców pochodzi z województwa pomorskiego, w tym prawie 150 z Gdańska.
W ciągu trzech tygodni zaplanowano niemal 300 wydarzeń muzycznych, teatralnych, kulinarnych, sportowych. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych.
W programie jarmarku znalazły się m.in. Święto Ekonomii Społecznej, Święto Rzemiosła, Święto Równości oraz Święto Kociewia. Po raz pierwszy odbędzie się Pomorski Festiwal Zespołów Ludowych.
Zaplanowano ponadto międzypokoleniowe potańcówki, silent disco, szanty, koncerty jazzowe i chopinowskie. Powstanie strefa siatkówki, która ma promować miasto jako gospodarza a województwo jako partnera nadchodzących mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn.
15 sierpnia odbędzie się koncert z okazji Święta Wojska Polskiego z udziałem orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej i gdańskiego carillonu. Następnego dnia - 16 sierpnia oficjalnie zakończy się 766. Jarmark św. Dominika.
Przeor gdańskich dominikanów o. Michał Osek poinformował, że zakonnicy przygotowali m.in. koncert muzyki barokowej, wieczory organowe, medytacje chrześcijańskie w krypcie kościoła św. Mikołaja oraz koncert poezji śpiewanej. Z okazji odpustu św. Dominika do Gdańska przyjedzie kardynał Timothy Radcliffe, który wraz o. Łukaszem Popką poprowadzi rekolekcje.
Tradycja Jarmarku św. Dominika sięga 1260 r.
Tradycja Jarmarku św. Dominika sięga 1260 r., kiedy papież Aleksander IV zezwolił gdańskim dominikanom na udzielanie studniowych odpustów w dniu święta założyciela zakonu. Religijnym uroczystościom towarzyszył jarmark, na który przybywali kupcy, rzemieślnicy i artyści z różnych części Europy.
Po II wojnie światowej wydarzenie nie było organizowane. Jarmark reaktywowano w 1972 r.; wówczas jego symbolem stał się kogut.
Szczegółowy program tegorocznej edycji jarmarku dostępny jest na stronie: [jarmarkdominika.pl]https://jarmarkswdominika.pl/).
PAP, sek
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