Nowy prezes Pekao SA: jestem patriotą naszego banku

Objęcie sterów instytucji z taką historią to wielkie zobowiązanie – mówi Marek Lusztyn, który w piątek został powołany na funkcję prezesa Banku Pekao SA. – Stawiamy na nowoczesność i innowacje, ale bliskie pozostają nam wartości, które przyświecały założycielom Polskiej Kasy Opieki. Jak sama nazwa wskazuje, bank miał opiekować się Polakami i ich kapitałem. Bezpieczeństwo finansowe klientów i rozwój polskiej gospodarki dziś także są naszym priorytetem.

Ja rozumiem to szczególnie dobrze, do chwili awansu zajmowałem się bowiem w Zarządzie Banku zarządzaniem ryzykiem, czyli dbaniem o ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem. Bank Pekao SA powstał 90 lat temu, aby obsługiwać Polaków na emigracji, umożliwiając im gromadzenie funduszy na korzystnych zasadach za granicą i przesyłanie pieniędzy do rodzin pozostających w kraju. W zaledwie 10 lat od powstania bank zyskał zaufanie tysięcy polskich emigrantów i mógł pochwalić się placówkami we Francji, Palestynie, Argentynie i Stanach Zjednoczonych. Od 1929 roku instytucja niezmiennie wspiera polskie inicjatywy biznesowe. Nowy prezes Pekao nie ukrywa, że sukcesy pierwszego (i jedynego) przedwojennego prezesa banku, Henryka Grubera, są dla niego inspiracją.

W ramach obchodów jubileuszu pracownicy banku wzięli udział w konkursie „90 projektów na 90-lecie Banku Pekao SA”. W całej Polsce zrealizowano akcje z dziedziny ekologii, edukacji, sportu, kultury, sztuki i promocji zdrowia. Pracownicy Pekao pomagali dzieciom, seniorom, osobom niepełnosprawnym, bezdomnym zwierzętom. Prezes Lusztyn w roli wolontariusza bezpośrednio zaangażował się w tą ostatnią inicjatywę, kwestując na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Członkowie zarządu uczestniczyli w projekcie, występując w roli mentorów w ramach inicjatywy „Dzień Kariery”, adresowanej do licealistów poszukujących swojej życiowej drogi.

Wszystkich, bez względu na zajmowane stanowisko, połączył wspólny cel, czyli czynienie dobra. To najlepszy sposób, w jaki mogliśmy uczcić nasze 90-lecie – podkreśla Marek Lusztyn, który spotka się z bankowymi wolontariuszami podczas wielkiego finału akcji już 5 grudnia.

Kim jest nowy prezes największego polskiego banku korporacyjnego? Sam siebie nazywa „patriotą Banku Pekao”, bo przez większość swojej kariery zawodowej był związany właśnie z tą instytucją. Przez 10 lat oddelegowania z Pekao pracował za granicą, w strukturach włoskiej grupy UniCredit (wówczas właściciela Pekao). Do Polski wrócił, kiedy Pekao zostało zrepolonizowane. Po 17 latach został pierwszym Polakiem odpowiedzialnym na szczeblu zarządu za zarządzanie ryzykiem.

– Pracując za granicą, przekonałem się, jak wielkie znaczenie ma struktura właścicielska w sektorze bankowym. Przez te dwa lata bardzo wiele zrobiliśmy, aby pokazać, że jesteśmy bankiem wspierającym polskich przedsiębiorców i rozwój naszej gospodarki – mówi Lusztyn.