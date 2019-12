Banan za pół mln zł zjedzony przez artystę głodnego rozgłosu

Jak podaje w dziale „Finanse i inwestycje” Wprost, na ścianie galerii Perrotin w amerykańskim muzeum Art Basel Miami Beach znalazła się nietypowa ekspozycja.

Przyklejony do ściany przejrzały banan, wyniesiony do rangi sztuki i nazwany „Komikiem” został sprzedany za 120 (wg. innych źródeł nawet 150) tys. dolarów. Jak donosi BBC, taką cenę w tym tygodniu zapłaciło trzech nabywców niecodziennego dzieła sztuki - czytamy we Wprost.

Niestety, niecodzienna instalacja, jaką był bananowy „Komik” bardzo szybko zniknął. A to wszystko za sprawą innego artysty performera Davida Datuny, który po prostu zerwał owoc ze ściany i go zjadł.

To ja zrobiłem ten performance. Uwielbiam prace Maurizio Cattelana i naprawdę podobała mi się ta instalacja. Jest bardzo smaczna” – napisał na Instagramie Datuna.

Swój występ nazwał, co chyba nikogo nie dziwi, „Głodny artysta”.

Gdyby głodny rozgłosu artysta zostawił choć skórkę po owocu, można by śledzić dalsze losy skonsumowanych resztek dzieła sztuki, ponieważ tak się nie stało, muzeum musiało podjąć kroki. Po początkowym oburzeniu widzów i internautów banan został szybko zastąpiony innym przez pracowników muzeum. Media donoszą, że już podczas sprzedaży „Komika” zastrzeżono, że owoc może być wymieniany. Na wszelki wypadek, by taka konieczność nie występowała dość często z powodu jego zjedzenia, przy instalacji postawiono strażnika.

Jak widać, nie tylko nie ma niezastąpionych ludzi, ale również niezastąpionych bananów.

ak, Wprost