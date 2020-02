Koleje Dolnośląskie kupią 11 nowych pociągów

Przetarg na zakup 11 nowych pociągów dla Kolei Dolnośląskich, w tym sześciu o napędzie hybrydowym, ogłosił samorząd województwa. Wartość inwestycji wynosi 280 mln zł, z czego 85 mln to środki unijne. Pierwsze pociągi mają pojawić się na torach w połowie 2022 r.

Na piątkowej konferencji prasowej marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski poinformował, że w ramach przetargu spółka planuje zakup pięciu pięcioczłonowych składów o napędzie elektrycznym i sześciu trzyczłonowych pojazdów z dwusystemowym napędem elektryczno-spalinowym (hybrydowym). Szacunkowa wartość zakupu to ok. 280 mln zł, z czego 85 mln zł będzie pochodziło ze środków unijnych.

Liczymy, że pierwsza dostawa nowych pociągów odbędzie się w połowie 2022 r., a całość zamówienia - w ciągu kolejnych dwóch miesięcy - zapowiedział marszałek. To zamówienie jest bardzo nowoczesne technologicznie. Jesteśmy pierwszym samorządem w Polsce, który kupuje pojazdy hybrydowe - zwrócił uwagę radny Patryk Wild, przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki.

Jednym z kryteriów wyboru dostawcy takich składów jest tzw. rekuperacja, czyli odzysk energii z hamowania. Obecnie średni odzysk energii elektrycznej we wszystkich pociągach Kolei Dolnośląskich wynosi ok. 25 proc. Jak podkreślają władze województwa, nowy tabor ma znacząco poprawić ten wynik.

Prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski poinformował, że w ubiegłym roku Kolejne Dolnośląskie obsłużyły ponad 14 mln podróżnych, co stanowi 20-proc. wzrost liczby pasażerów.

Mamy za sobą kolejny rekordowy rok. To skłoniło nas do tego, aby czteroczłonowe pociągi, zabierające ok. 450 osób, były większe o jeden wagon. Nowy tabor będzie pojemniejszy i pozwoli zabrać o 100 podróżnych więcej niż obecne składy - powiedział.

W przetargu zawarta została opcja pozwalająca na zamówienie kolejnych 10 hybrydowych zespołów trakcyjnych oraz 20 elektrycznych. Jak wyjaśnił Stawikowski, spółka zakup ten zamierza zrealizować w przypadku otrzymania dofinansowania z nowej perspektywy unijnej.

Ta opcja pozwala nam na zakup łącznie 41 pociągów. Korzystając z niej, zwiększylibyśmy naszą flotę o 75 proc. To byłaby historyczna i największa w historii województwa inwestycja na ponad miliard złotych” - mówił prezes Kolei Dolnośląskich.

Pojazdy hybrydowe będą obsługiwać rewitalizowaną trasę z Trzebnicy do Świdnicy przez Wrocław i Sobótkę. Składy elektryczne będą wykorzystywane natomiast do obsługi połączeń: Oleśnica - Wrocław Główny - Siechnice - Jelcz-Laskowice, a także: Jelcz-Laskowice przez Wrocław Wojnów do Wrocławia Głównego.

Decyzja o zakupie nowego taboru pomoże w stworzeniu kolei aglomeracyjnej we Wrocławiu, ale też w Zagłębiu Miedziowym. Prowadzimy rozmowy z samorządami, które są zainteresowane rozwojem transportu kolejowego - dodał członek zarządu województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda.

