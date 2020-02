Energia dla sportu i rozwoju

Choć racją istnienia przedsiębiorstwa jest generowanie zysku, to jednak nie zawsze dążenie do niego stanowi jedyną działalność firm

Pod pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu (z angielskiego corporate social responsibility – CSR) rozumiemy koncepcję, według której przedsiębiorstwa, już na etapie budowania strategii, biorą pod uwagę interesy społeczne, a także ochronę środowiska czy relacje z rozmaitymi grupami interesariuszy. Ale co to właściwie znaczy „być odpowiedzialnym”? W słowach tych zamyka się nie tylko reprezentowanie wysokich standardów etycznych, biznesowe spełnianie wszelkich wymogów formalnych i prawnych, lecz także inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacje, wreszcie – wspieranie obszarów niepowiązanych bezpośrednio z działalnością danej firmy, ale istotnych dla rozwoju społeczności czy to krajowej, czy lokalnej.

Jedną z polskich spółek skutecznie realizujących działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Enea. Ten energetyczny koncern stara się nie tylko zasilać nasze domy i firmy, lecz również – można rzec – zasila energią do działania ludzi, m.in. młodzież, seniorów, sportowców, uczniów!

Do takich inicjatyw należy chociażby Enea Akademia Talentów. Program ten daje szansę na zdobycie grantów i stypendiów w kategoriach sztuka, nauka i sport. Prowadząca go Fundacja Enea w ubiegłym roku rozszerzyła zresztą grono podmiotów, które mogły ubiegać się o wsparcie finansowe. W rozstrzygniętej w styczniu trzeciej edycji Enei Akademii Talentów przyznano stypendia 20 uczniom oraz dziewięciu szkołom i organizacjom działającym na rzecz młodzieży. Wyróżniono m.in. młodych miłośników automatyki i robotyki, innowatorów w technice, ale też uczennicę pasjonującą się historią. Z kolei w przypadku sportowców doceniono zawodników sportów walki – judo, karate i teakwondo, jak również żeglarzy i surferów!

Nasi stypendyści to młodzież pełna pasji i zaangażowania, gotowa do osiągania wyznaczonych sobie celów. Młodzi ludzie realizują się w wielu projektach z różnych dziedzin – mówi Agata Goor z Fundacji Enea. – Uczestnicy Enei Akademii Talentów mają już plan na swoją przyszłość, nasz program pomaga im wdrażać go w życie – dodaje.

Innym projektem jest Enea Akademia Sportu, który promuje zdrowy i aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży. W programie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół i klubów sportowych z obszaru dystrybucji Grupy Enea: województw wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Enea Akademia Sportu to aktywne wsparcie rozwoju różnych dyscyplin sportowych na poziomie amatorskim i szkolnym. W obecnym sezonie z programu korzysta ponad 3,1 tys. dzieci, podobna liczba uczniów bierze zaś udział w turniejach. Co ważne, Enea Akademia Sportu została wyróżniona w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce”, jako jeden z najważniejszych tego typu programów w kraju!

Na wsparcie Grupy Enea liczyć mogą nie tylko indywidualni uczniowie, sportowcy, lecz także całe placówki szkolne. Grupa od kilku lat wspiera program patronacki dla szkół branżowych, zakładający współpracę kadry pedagogicznej i uczniów ze spółką. Enea, jako odpowiedzialny pracodawca, postrzega to nie tylko jako długofalowe wsparcie lokalnej społeczności, lecz również inwestycję w przyszłość krajowej energetyki.

Doposażenie pracowni dydaktycznych, organizacja praktyk dla uczniów, uczestnictwo w targach edukacyjnych – to wszystko ma realny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. A w przyszłości pozwoli Grupie na pozyskanie cennych pracowników, świetnych fachowców i menedżerów. Polska energetyka potrzebuje bowiem nowoczesnych, profesjonalnie przeszkolonych kadr. Pod patronatem Enei obecnie znajduje się 15 szkół, m.in. z Bydgoszczy, Chodzieży, Gniezna, Gorzowa Wielkopolskiego, Leszna, Kozienic, Połańca, Poznania czy Szczecina.

Fundamentem inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych jest wolontariat pracowniczy w Grupie Enea. Pracownicy od lat są obecni w szkołach i przedszkolach, przeprowadzając lekcje o bezpiecznym obchodzeniu się z prądem i jego oszczędzaniu. Działają w zespołach ratowniczych, ucząc dzieci, młodzież i dorosłych udzielania pierwszej pomocy. Spełniają marzenia podopiecznych domów dziecka, wspierają seniorów, chorych i potrzebujących oraz pomagają zwierzętom.

Działania CSR Enei są dowodem na konsekwentną realizację polityki zrównoważonego rozwoju, którą potwierdza też niedawna aktualizacja strategii rozwoju. Grupa koncentruje się na transformacji swych aktywów wytwórczych w kierunku stosowania niskoemisyjnych, odnawialnych technologii, inwestuje w nowe produkty i usługi, aktywnie uczestnicząc w transformacji polskiego sektora energetyczno-paliwowego.

