Małe słomki, wielkie zmiany

Dbałość o ekologię zaczyna się od prostych rzeczy. Krok po kroku zmieniamy nasze nawyki, zastępujemy elementy naszego życia tymi przyjaźniejszymi: dla nas i dla całej planety. To rewolucja, która dzieje się stopniowo, ale skutecznie.

Plastik stanowi duży problem dla planety. Obserwujemy jednak coraz więcej inicjatyw, które mają ograniczyć jego zużycie, a tym samym negatywny wpływ na środowisko. Ważnym impulsem do zmian jest tzw. dyrektywa plastikowa Unii Europejskiej, która będzie obowiązywać już od 2021 roku. Nie trzeba jednak czekać na wejście przepisów w życie. Liczy się także własna inicjatywa. Jedną z firm, która podejmuje działania już teraz jest McDonald’s Polska.

W swoich ponad 440 polskich restauracjach McDonald’s zużywa rocznie 160 mln słomek. To tylko maleńkie rurki do picia, jednak ich liczba działa na wyobraźnię. Wymiana słomek na papierowe pozwoli ograniczyć użycie plastiku w restauracjach. A jeżeli jeszcze wziąć pod uwagę fakt, że rozmiary słomki utrudniają systemom segregacji ich wychwytywanie i późniejszy recykling - w porównaniu do innych odpadów – wybór słomki, jako pierwszego kroku w redukcji plastiku zapisanej w strategii Scale for Good wydaje się najlepszym rozwiązaniem.

Pierwszym krajem, w którym McDonald’s wprowadza najnowszą generację papierowej słomki jest Polska. To w naszych restauracjach spotkamy papierowe słomki trzeciej generacji wyprodukowane w najnowocześniejszej technologii. Zostały one dopuszczone do kontaktu z żywnością certyfikatem ISEGA i w stu procentach nadają się do recyklingu. Słomki oraz ich opakowania są wykonane w 100 proc. z papieru certyfikowanego przez PEFC (produkty z tym oznaczeniem wspierają odpowiedzialną gospodarkę leśną). Sieć zapewnia, że mogą pozostać w wodzie nawet przez 5,5 godziny bez namakania - to ponad dwukrotnie dłużej niż ich poprzednia wersja.

Już od wielu lat źródłem większości produktów wykorzystywanych w McDonald’s jest nasz własny, polski rynek. Sieć współpracuje z polskimi dostawcami warzyw, wołowiny, czy też frytek. Teraz, dzięki decyzji o wprowadzeniu papierowych słomek najnowszej generacji, McDonald’s przyczynia się do upowszechnienia na polskim rynku nowoczesnych rozwiązań, które staną się łatwiej dostępne także dla mniejszych podmiotów gospodarczych.

To dopiero początek zmian. Dużą redukcję plastiku sieć McDonald’s uzyska dzięki zmianom w opakowaniu lodów McFlurry, których tylko polskie restauracje rocznie wydają swoim klientom 23 miliony. Znikną również plastikowe patyczki do balonów – zastąpi je 3,5 miliona papierowych odpowiedników. Sieć dba również o odpowiednie pochodzenie elementów papierowych. Wszystkie opakowania czy serwetki wykonane są z papieru z certyfikatem odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC. W ramach globalnej strategii zrównoważonego rozwoju do 2025 roku wszystkie opakowania McDonald’s będą pochodziły z recyklingu i źródeł odnawialnych bądź z certyfikowanych produkcji, a będą również poddawane recyklingowi. Celem McDonald’s jest samodzielne organizowanie przetwarzania własnych papierowych opakowań, tak aby najlepiej dopasować technologię recyklingową do surowca. Umożliwi to na przykład przetwarzanie odpadów na ręczniki papierowe, które będą używane w restauracjach.

McDonald’s bierze odpowiedzialność za odpady powstające w wyniku działalności operacyjnej. W większości polskich lokali sieci znajdują się kosze do segregacji odpadów z odpowiednimi oznaczeniami, McDonald’s chce w ten sposób ułatwić proces recyklingu, ale jednocześnie zachęcić swoich gości do starań o nasze wspólne środowisko.

Kolejnym elementem wdrażanej w McDonald’s strategii Scale For Good jest zobowiązanie do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z działaniem restauracji oraz biur o 36 proc., a także w całym łańcuchu dostaw - o 31 proc. Już dziś ponad 70 proc. lokali polskiej sieci jest zasilanych energią ze źródeł odnawialnych. W ten sposób firma wprowadza proekologiczne rozwiązania nie tylko na długo przed implementacją unijnej legislacji w Polsce, ale pokazuje też, iż przemyślana polityka środowiskowa jest możliwa do realizacji, pod warunkiem, że planuje się ją rozsądnie.