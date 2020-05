Przedsiębiorcy: Tarcza Antykryzysowa pomogła nam przetrwać

Środki pomocowe wdrożone przez Polskę stanowią 11,3 proc. PKB. Rząd Mateusza Morawieckiego podjął najśmielsze w Europie kroki w zakresie działań opartych na redystrybucji, przy jednoczesnym wdrożeniu wydatków na ochronę miejsc pracy, podtrzymanie dochodów gospodarstw domowych i wsparcie firm – poinformowali eksperci ING w specjalnym raporcie na temat Tarczy Antykryzysowej.

Zdanie ekspertów postanowiliśmy skonfrontować z przedsiębiorcami.

Zapytaliśmy bezpośrednio u źródła – ludzi, którzy na co dzień mierzą się ze skutkami kryzysu wywołanego epidemią COVID-19, prowadzą własne firmy, zarządzają spółkami, które odczuły dwumiesięczny „lockdown”. I choć media lubią uogólnienia w rodzaju „przedsiębiorcy” i „biznes” – my oddajemy głos realnym postaciom, uczestnikom gospodarki. Oto co usłyszeliśmy.

Wyjście z dołka jesienią

Szybie wejście w sprzedaż zdalną, to jedno. Fashion Bags to polska firma, której bez bezpośredniego kontaktu nie było łatwo zainteresować wielu potencjalnych klientów. Stąd pomoc niezwykle się przydała.

Podobne wnioski sformułował też inny przedsiębiorca, którego działalność oparta jest o sprzedaż własnych produktów w centrum handlowym.

Robert Kwiatkowski prowadzi firmę handlową Masha – sprzedaje odzież krajową i importowaną. Sprzedaż, podobnie jak Fashion Bags, prowadzi w sklepach usytuowanych w galeriach handlowych.

Skorzystałem z Tarczy Antykryzysowej za pośrednictwem Banku PKO BP. Mam nadzieję że dzięki tym pieniądzom uda mi się utrzymać firmę i miejsca pracy, bo dopiero powoli się odgrzebujemy. Przy dwumiesięcznym postoju bez jakiejkolwiek działalności było bardzo ciężko i będziemy się odgrzebywać ze strat zapewne do końca roku. Jeśli nic złego się nie wydarzy, jeśli nie będzie nawrotu epidemii a klienci zaczną wracać do galerii handlowych, to może uda nam wyjść z dołka na jesieni. Bez tej pomocy mogło by być bardzo ciężko i zapewne nie udałoby się utrzymać miejsc pracy, a zatrudniam obecnie 16 osób” – mówi nam Robert Kwiatkowski.

Wielu przedsiębiorców zaskoczonych było, jak szybko środki z subwencji w ramach Tarczy Finansowej trafiły na ich konta.

Podobnie było w przypadku Roberta Kwiatkowskiego.

Eksporterzy stracili łańcuchy dostaw

O szybkości działania Tarczy Finansowej mówi też z zaskoczeniem Dariusz Machulski, prezes zarządu w FURNIKO Office Furniture, firmie produkującej meble biurowe i produkty akustyczne do biur.

Kino bez popcornu

Białostocka spółka Lumiere, prowadząca wielosalowe kino przy galerii handlowej, zaprzestała działalności 20 marca.

Kina są zamknięte już prawie dwa miesiące. W związku z czym jako firma zostaliśmy pozbawieni przychodów. To nie jest sytuacja gdy możemy sobie zrekompensować to jakimiś usługami na zewnątrz. Nikt popcornu do domu nie zamawia. W porównaniu do marca z zeszłego roku nasze przychody spadły o ponad 75 procent. Skoro pojawiła się możliwość skorzystania z tarczy, to złożyliśmy taki wniosek i z satysfakcją trzeba stwierdzić, że bardzo szybko otrzymaliśmy decyzję pozytywną. Mam nadzieję, że to pozwoli przetrwać nam ten czas i najpóźniej w lipcu te kina z powrotem zostaną otwarte. Będzie to w ostatnim etapie odmrażania gospodarki. Dofinansowanie, które uzyskaliśmy pozwoli uregulować zobowiązania wynikające z braku wpływów” - mówi w rozmowie z portale wGospodarce.pl Krzysztof Bil Jaruzelski, prezes zarządu Lumiere sp. z o.o. i podkreśla, że bez rządowej pomocy trudno byłoby utrzymać spółkę.

Z Urzędu Pracy także dostaliśmy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych. Skorzystaliśmy z tego, pewnie jak znakomita większość firm w Polsce, które kwalifikują się i otrzymują wsparcie. My dostaliśmy je z dwóch źródeł i bardzo nam to pomoże. Bez tego byłoby bardzo trudno. Z naszego punktu widzenia otrzymaliśmy wsparcie, na które oczekiwaliśmy. Jest to dla nas bardzo duża pomoc, bez której mielibyśmy olbrzymie problemy. W przypadku naszej firmy oceniam to bardzo pozytywnie” - informuje prezes Krzysztof Bil Jaruzelski.