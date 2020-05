Nowe zasady. 18 maja kolejny etap luzowania obostrzeń

Do tramwajów i autobusów wejdzie 2-3 razy więcej pasażerów niż dziś – ustalili dziennikarze RMF FM. Zostaną też otwarte zakłady fryzjerskie i kosmetyczne oraz restauracje, bary i kawiarnie. Jutro konferencja prasowa premiera. Ogłoszony zostanie kolejny etap luzowania ograniczeń, który zacznie obowiązywać od poniedziałku 18 maja

W komunikacji miejskiej nowość. Obecnie obowiązuje limit pasażerów i wynosi on połowę miejsc siedzących. Od poniedziałku zasada w komunikacji publicznej ma być nowa: 30 procent wszystkich miejsc - siedzących i stojących.

Jak wyliczają dziennikarze RMF, na przykładzie typowego dużego przegubowego autobusu miejskiego, dziś do takiego autobusu wejdzie 25 osób, a od poniedziałku wejdą 54 osoby, a więc dwa razy więcej

Restauracje

Jutro rząd ma ogłosić otwarcie od poniedziałku barów, restauracji i kawiarni, ale tylko w części ogródkowej i tylko z obsługą kelnerską.

Według ustaleń dziennikarza RMF, Krzysztofa Berendy, stoliki w ogródkach będą musiały być oddalone od siebie o dwa metry. Ten wymóg ma być rygorystycznie przestrzegany.

Kolejnym warunkiem wznowienia działalności jest posiadanie obsługi kelnerskiej. Klient nie będzie mógł sam podejść do baru, by złożyć zamówienie, ani do okienka, gdzie wydawane są posiłki. To oznacza, że bary samoobsługowe nie będą mogły działać. Klient restauracji będzie mógł siedzieć wyłącznie przy stoliku, ewentualnie pójść do łazienki. Co ważne - nie będzie musiał mieć maseczki i rękawiczek. Nie będzie też konieczności badania temperatury.

Salony fryzjerskie

Dużo salonów jest w trudnej sytuacji. Te dłużej prosperujące, korzystające z rządowego wsparcia, powinny sobie poradzić - tym bardziej, że mają pewność powrotu klientów. Każdy tydzień przestoju pogarsza sytuację osób prowadzących z reguły niewielką działalność. Zarówno kosmetyczki i fryzjerzy twierdzą, że przestrzegają wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Wytyczne dla salonów fryzjerskich będą dotyczyły dezynfekcji stanowisk w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, liczby osób, odległości, procedur dotyczących dezynfekcji po wyjściu klienta, jak będzie musiało być przygotowane stanowisko, jaka liczba klientów na dany salon.

W II etapie odmrażania gospodarki otwarto galerie handlowe i hotele, przedszkola i żłobki.

Co w IV etapie luzowania obostrzeń?

Według planu ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego 16 kwietnia czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa obejmuje otwarcie salonów masażu i solariów. Przewidywane jest też umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness.

Czwarty etap łączy się też z otwarciem teatrów i kin, które będą funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym.

Decyzja o przejściu do kolejnego etapu zostanie podjęta po spełnieniu konkretnych warunków: analizie przyrostu zachorowań, wydajności służby zdrowia i realizacji wytycznych sanitarnych. Podsumowując, ważne będzie to czy będziemy nosić maseczki i zachowywać dystans społeczny.

RMF FM, mw

