Czas na patriotyzm konsumencki

Mijająca pandemia wirusa SARS CoV-2 odcisnęła piętno na gospodarce. Aby złagodzić jej skutki z początkiem kwietnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa rozpoczęło kolejną edycję ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI”. Celem akcji jest zwiększenie wiedzy Polaków na temat świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie, jak pandemia koronawirusa – pisze w liście inaugurującym kampanię Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Choć jeszcze trudno jest w tym momencie oszacować jakie straty dla gospodarki przyniesie kilkutygodniowa izolacja społeczeństwa w domach, ekonomiści wieszczą wielką recesję i znaczny wzrost bezrobocia. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego przygotował „tarczę antykryzysową”, czyli pakiet rozwiązań mających złagodzić skutki gospodarcze spowodowane epidemią. Warto podkreślić, że dzięki inicjatywie Ministra Rolnictwa, popartej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, rolnicy zostali potraktowani w ustawie na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy.

Korzystny wpływ na polską gospodarkę z całą pewnością może mieć zmiana postaw konsumenckich. Kupowanie produktów wytworzonych w kraju z polskich surowców przynosi korzyści, z których – dokonując wyboru na półce sklepowej – często nie zdajemy sobie sprawy. Według analizy Grant Thornton aż 79 gr z każdej wydanej złotówki zostaje w Polsce, jeżeli kupimy produkt rodzimej firmy wyprodukowany w kraju. Natomiast gdy kupimy produkt firmy zagranicznej wyprodukowany w innym kraju, z każdej złotówki w Polsce zostanie tylko 25 gr. Liczby mówią same za siebie. Jeśli chcemy uratować miejsca pracy dla nas i dla naszych bliskich, jeśli zależy nam na wspieraniu budżetów lokalnych, jeśli chcemy, by efekt koronawirusa nie obniżył radykalnie naszego dotychczasowego poziomu życia i rozwoju, musimy przestawić swoje postawy konsumenckie na tory patriotyzmu gospodarczego. W ostatnich latach, dzięki polityce rządu, który wdrożył liczne programy społeczne, wzrósł popyt wewnętrzny, więc w naszym wspólnym interesie jest, by udział polskich produktów był w nim jak największy. Mówią o tym także nasi zachodni partnerzy, którzy w dobie kryzysu za priorytet uznają wspieranie swoich gospodarek. Minister gospodarki i finansów w rządzie Francji Bruno Le Maire wezwał wszystkich obywateli do narodowej solidarności i patriotyzmu gospodarczego mającego wesprzeć lokalnych producentów w czasie kryzysu.

Czym jest patriotyzm gospodarczy? Pod tym pojęciem kryją się działania, których głównym celem jest wspieranie gospodarki danego państwa przez sektor publiczny i prywatny. Wsparcie administracji publicznej powinno mieć pozytywny wpływ na rozwój rodzimej przedsiębiorczości na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych. Takie działania prowadzimy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa utworzonym w 2017 roku.

Niezmiernie ważną rolę w rozwoju gospodarek krajowych stanowi patriotyzm konsumencki, który znajduje odzwierciedlenie w postawach zakupowych konsumentów. Nabywanie rodzimych towarów przekłada się m. in. na: utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu krajowego i budżetów lokalnych, rozwój rodzimych przedsiębiorstw czy pozyskiwanie środków na inwestycje. Tymi właśnie czynnikami kierują się w swoich apelach o zwiększenie świadomości konsumenckiej politycy we Francji, USA czy Niemczech. W Polsce także prowadzimy działania mające na celu promocję patriotyzmu konsumenckiego. Aby łatwiej identyfikować produkty wytworzone z polskich surowców, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało zasady stosowania w znakowaniu żywności informacji PRODUKT POLSKI. Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w której określono jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania na etykietach, opakowaniach lub na półkach sklepowych informacji PRODUKT POLSKI.

Dziś, w tym szczególnie trudnym czasie, chcemy przypomnieć, że polska żywność jest przede wszystkim smaczna, zdrowa, bezpieczna i dobrej jakości, a jej zakup przynosi korzyści, o których była mowa powyżej. „Wspólnie edukujmy społeczeństwo w zakresie konsekwencji dla gospodarki podejmowanych decyzji zakupowych. Z punktu widzenia przyszłości polskiego rolnictwa oraz gospodarki to priorytet i nasz wspólny cel społeczny obowiązek” – pisze w apelu o wsparcie kampanii informacyjnej Minister Jan Krzysztof Ardanowski. Odpowiedzmy na apel Ministra Rolnictwa i włączmy się w akcję informacyjną prowadzoną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, szczególnie w mediach społecznościowych, tak by idea patriotyzmu konsumenckiego miała jak najszerszy zasięg, a przede wszystkim, by zaistniała w świadomości społecznej i zmieniała postawy konsumenckie Polaków.

Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Czy wiesz, że…

• Już w 2016 r. sześciu na dziesięciu respondentów wskazało polskość marki jako zachętę do skorzystania z oferty, natomiast w 2017 r. około 73 proc. Polaków stwierdziło, że wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi dla nich to, że pochodzi on właśnie z Polski.

• Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej z listopada 2017 r. polskie pochodzenie produktu jako kryterium wyboru wskazała niemal połowa Polaków (46 proc.). Fakt, że produkt codziennego użytku miał polskie pochodzenie, był trzecim co do ważności (po cenie i jakości) czynnikiem decyzyjnym konsumentów.

Gdyby Polacy zmienili swoje przyzwyczajenia i nabywali przynajmniej o 1 proc. więcej produktów polskich, w krajowej gospodarce pozostałoby ponad 6,6 mld zł rocznie.

mw