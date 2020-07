Krewny Putina robi zawrotną karierę, poprowadzi partię do wyborów

Krewny prezydenta Rosji Władimira Putina, Roman Putin, stanął na czele partii politycznej Naród Przeciw Korupcji. Ugrupowanie to planuje udział w wyborach regionalnych we wrześniu br. i w przyszłorocznych wyborach do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej.

Radio Echo Moskwy podało w poniedziałek, że członkami partii Naród Przeciwko Korupcji są osoby, które w przeszłości były związane ze światem przestępczym.

O wybraniu krewnego prezydenta na przewodniczącego partii na pięć lat poinformował w niedzielę wieczorem portal RBK. Roman Putin został przyjęty do tego ugrupowania w czerwcu br. Działacze wyrazili przekonanie, że obecność w szeregach partii „odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy, działacza społecznego i politycznego nada nowy impuls” jej działalności.

Roman Putin jest synem Igora Putina, brata stryjecznego prezydenta Rosji. W przeszłości był funkcjonariuszem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). W 2012 roku został doradcą gubernatora obwodu nowosybirskiego, jednak w 2013 roku został odwołany z tego stanowiska. Obecnie kieruje firmą konsultingową Putin Consulting, którą założył w 2014 roku. Firma ta została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, ale potem przeniosła się do Rosji. W 2016 roku została zarejestrowana w Riazaniu.

Komentując jego nowe stanowisko, radio Echo Moskwy wyraża przypuszczenie, że tylko sam prezydent Rosji mógł udzielić swemu krewniakowi zgody na tego rodzaju działalność.

PAP/kp