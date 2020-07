Były żołnierz uciekł z... pumą do lasu

Naszą ustawową rolą jest wykonywanie czynności na polecenie sądów - oświadczyła policja w Zawierciu, odnosząc się do prowadzonych poszukiwań właściciela pumy. Zgodnie z wyrokiem sądu, mężczyzna miał przekazać udomowione zwierzę do ZOO w Poznaniu, ale odmówił wydania pumy i uciekł z nią do lasu

Prowadzone w piątek do późnego wieczora poszukiwania, w których uczestniczyło ok. 200 policjantów, zakończyły się niepowodzeniem. W sobotę właściciel zwierzęcia opublikował na Facebooku informację, że są „bezpieczni”, a także film, na którym głaszcze pumę.

W sobotę wieczorem swoje oświadczenie w tej sprawie opublikowała zawierciańska policja, której przedstawiciele podkreślają, że ustawową rolą policji jest wykonywanie czynności na polecenie sądów. W tej konkretnej sytuacji - czytamy w oświadczeniu - postanowieniem Sądu Rejonowego w Zawierciu, które uprawomocniło się 21 marca tego roku - puma miała zostać przekazana przez właściciela do ZOO w Poznaniu.

W związku z brakiem realizacji nałożonego obowiązku, Sąd zlecił Policji pomoc w ustaleniu miejsca przechowywania zwierzęcia, co było systematycznie realizowane, również w oparciu o napływające informacje z ZOO w Poznaniu. W dniu 1 lipca 2020 r. wpłynęło do KPP w Zawierciu oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posiadacza pumy, co pozwoliło na poszerzenie naszych działań o czynności operacyjne i wytypowanie konkretnych miejsc do realizacji postanowienia sądu - podali policjanci.

Biorąc pod uwagę szczególny charakter tej sprawy i dokonane rozpoznanie, było do przewidzenia, iż dotychczasowy właściciel nie będzie chciał oddać Nubii dobrowolnie, gdyż bezsprzecznie jest z nią bardzo związany emocjonalnie. Z tego względu przed podjęciem działań związanych z przekazaniem pumy zasadnym było dokładne zaplanowanie czynności, w tym zapewnienie ewentualnego udziału mediatora, co w naszym przekonaniu mogło przyczynić się do rozwiązania tej sytuacji w sposób jak najmniej dolegliwy (również dla pumy), a przede wszystkim zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom czynności - wyjaśniła zawierciańska policja.