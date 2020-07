Czy Polacy zdali egzamin z solidarności w czasie pandemii?

Czy Polacy zdali egzamin z solidarności międzyludzkiej w czasie pandemii? Według badania PFR jedynie jeden na pięciu Polaków twierdzi, że w czasie pandemii nie podejmował żadnych działań mających na celu wsparcie innych ludzi. Zgłoszenia do specjalnego konkursu kampanii “Solidarni Zwyciężymy” na najlepsze historie solidarności w czasie pandemii można wysyłać jeszcze do 3 sierpnia

Widzimy pierwsze pozytywne efekty odmrażania gospodarki. Coraz więcej Polaków lepiej ocenia bieżącą sytuację. Jako społeczeństwo, chcemy myśleć, że najgorsze mamy za sobą. Czy jako społeczeństwo sprostaliśmy wyzwaniu, jakim była pandemia COVID-19? Już dziś 63 proc. Polaków uważa, że jako społeczeństwo zdaliśmy egzamin z solidarności międzyludzkiej w czasie dotychczasowej walki z epidemią - stwierdza PFR w oparciu o wyniki swojego badania . Przeciwnego zdania jest zaledwie 19,8 proc., a aż 17,1 proc. Polaków nie potrafi tego jeszcze określić.

Jakie działania podejmowaliśmy najczęściej by pomóc sobie nawzajem?

W trudnych miesiącach walki z pandemią ludzie solidaryzowali się ze sobą na bardzo wiele sposobów. Finansową pomoc od państwa, wsparcie organizacji pozarządowych uzupełniały szybko powstające inicjatywy obywatelskie, o których chętnie wspominały media. Według badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach kampanii „Solidarni Zwyciężymy”, najczęściej słyszeliśmy o inicjatywach pomocy seniorom i sąsiadom (47 proc.), wspieraniu służb medycznych nie tylko poprzez szycie maseczek, ale też zapewnianiu pożywienia na czas wytężonej pracy w służbie chorym (37,6 proc.) oraz pomocy osobom przebywającym na kwarantannie (37,2 proc.). Solidarność w działaniu można było również zaobserwować w relacjach pracodawców z pracownikami, gdzie pracodawcy wykazali się walką nie tylko o swój biznes, ale i o zachowanie miejsc pracy (17,5 proc.), a pracownicy większą elastycznością i otwartością na zmianę formy pracy (25%). Nie bez echa pozostał również obszar edukacji najmłodszych – co piąty Polak słyszał w tym czasie o działaniach mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w możliwości uczestniczenia w edukacji zdalnej.

Według badania jedynie jeden na pięciu Polaków (23,9 proc.) twierdzi, że w czasie pandemii nie podejmował żadnych działań mających na celu wsparcie innych ludzi. Pozostali najczęściej angażowali się we wspieranie przedsiębiorców dotkniętych kryzysem (37,3 proc.), troskę o najbliższych (32,5 proc.), pomoc osobom na kwarantannie (15,7 proc.) oraz wspierając finansowo publiczne zbiórki organizowane na rzecz radzenia sobie ze skutkami pandemii (15 proc.). To jednak nie wszystkie działania. Pomysłowość Polaków, chęć niesienia pomocy innym i potrzeba budowania wspólnoty w trudnym czasie nie miała granic. Okazało się, że sytuacja zagrożenia, z którą musieliśmy się zmierzyć, po raz kolejny w historii pokazała, jak wielka siła drzemie w nas jako społeczeństwie i jak wielu z nas chętnie brało odpowiedzialność za siebie, ale też i innych. Miało to ogromne znaczenie nie tylko dla stanu zdrowia publicznego, ale także krajowej gospodarki.

Wyniki badania oficjalnie potwierdzają to, co my mamy możliwość obserwować od początku uruchomienia przez nas Tarczy Finansowej. Wsparliśmy już kilkaset tysięcy polskich firm i pracowników i to ich historie radzenia sobie z wyzwaniami, jakie przyniosła trudna rzeczywistość, stały się dla nas inspiracją do rozpoczęcia kampanii „Solidarni Zwyciężymy” i ogłoszenia konkursu promującego prawdziwych bohaterów. Są one pełne przykładów współpracy międzyludzkiej i bohaterskich postaw Polaków w czasie walki ze skutkami pandemii COVID-19. Niestety często umykały nam one w natłoku przytłaczających negatywnych informacji. A to dowód na to, że w trudnych sytuacjach możemy liczyć na siebie nawzajem. To między innymi dzięki takiej postawie Polaków możemy mieć nadzieję, że wyjdziemy z kryzysu obronną ręką - mówi Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Badanie PFR / autor: PFR

Obecnie zakończyła się pierwsza z trzech części konkursu w ramach kampanii „Solidarni Zwyciężymy”, w której wyłonionych zostało 6 zwycięzców. Wśród nich znalazły się osoby prywatne i firmy, które wyróżniły się nie tylko solidarnością w działaniu i troską o dobro innych ludzi, ale również kreatywnością i innowacyjnością w działaniach oraz przede wszystkim błyskawiczną reakcją i gotowością do wprowadzenia zmian, co w było kluczowe w ciągu ostatnich miesięcy. Zwycięzcy poza promocją własnych działań, otrzymają możliwość przeznaczenia 10 000 zł na wsparcie wybranej przez siebie w zgłoszeniu fundacji lub organizacji. Wszystkie historie zgłoszone w konkursie, w tym te zwycięskie, opublikowane są na stronie internetowej kampanii www.solidarnizwyciezymy.pl. Zgłoszenia można wysyłać jeszcze do 3 sierpnia poprzez formularz na stronie kampanii.

Zwycięzcy I etapu konkursu „Solidarni Zwyciężymy”

• Portal Specprawnik.pl, który dostrzegł gwałtowny wzrost problemów prawnych związanych z Covid-19 i bezpłatnie udzielił porad prawnych ponad 12 tys. osób. W projekt zaangażowało się 3,7 tys. prawników. Przeczytaj historię tutaj.

• Sieć biur rachunkowych Meritoros, która charytatywnie wsparła ponad 500 przedsiębiorców w pozyskaniu dofinansowań na ochronę biznesu. Dzięki akcji żadna z firm nie zamknęła swojego biznesu ani nie zwolniła swoich pracowników. Przeczytaj historię tutaj.

• Biuro Usług Księgowych Optima KJ z Pszczyny, które przygotowało ponad 600 wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców, dzięki których pozytywnemu rozpatrzeniu wiele firm obecnie pracuje bez zadłużeń i problemów. Przeczytaj historię tutaj.

• Radosław Kwietniewski z Mysłowic, Mistrz Świata w armwrestlingu, który pieniądze ze zbiórki na swój wyjazd na mistrzostwa do Stanów Zjednoczonych przekazał lekarzom z Izby Przyjęć Oddziałów dla Dzieci Szpitala Klinicznego w Zabrzu. Zbiórkę zorganizowano pod hasłem „Siła niech będzie z lekarzami!”. Przeczytaj historię tutaj.

• Florian Pyszel, matematyk, który zatroszczył się o tych, którzy potrzebowali wsparcia w czasie edukacji zdalnej, zorganizował korepetycję online dla ponad 20 uczniów, by zachować ciągłość nauczania i przygotować ich do matury, najważniejszego egzaminu w życiu. Przeczytaj historię tutaj.

• Sebastian Radzimiński z Ostródy, 17-latek, który w swoim rodzinnym mieście zorganizował akcję pomocy osobom starszym, bezdomnym i potrzebującym (np. w dostarczaniu zakupów) i pociągnął swoim przykładem rzeszę innych wolontariuszy. Przeczytaj historię tutaj.

Badanie PFR / autor: PFR

Kampania „Solidarni Zwyciężymy”

Celem kampanii “Solidarni Zwyciężymy” i konkursu jest promowanie i uhonorowanie historii radzenia sobie z kryzysem, współpracy międzyludzkiej i bohaterskich postaw Polaków w czasie walki ze skutkami pandemii COVID-19. Osoby indywidualne jak i firmy mogą zgłaszać inspirujące historie wyjątkowej i bezinteresownej pomocy oraz pomysłowego radzenia sobie w biznesie w okolicznościach pandemii. Zgłoszenie może wysłać każdy, a zaproponowana historia może dotyczyć nas samych, jak i kogoś, kogo działanie uznaliśmy za warte dostrzeżenia i naśladowania. Zwycięzcy – zarówno osoby indywidualne jak i firmy - będą mogli wesprzeć kwotą w wysokości 10 000 zł wybraną fundację, lub skorzystać z bezpłatnej promocji w mediach. Więcej informacji nt. akcji, formularz zgłoszeń oraz regulamin konkursu dostępne są pod adresem www.solidarnizwyciezymy.pl.

mw