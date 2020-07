Zbuduj farmę PV i handluj prądem z Energą

Fotowoltaika to perspektywiczny segment, którego dynamika daje szerokie pole możliwości do zaangażowania i czerpania konkretnych korzyści z własnych paneli. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak też przedsiębiorstw.

Krajowy rynek fotowoltaiczny ma ogromny potencjał, szacowany przez Instytut Energii Odnawialnej na blisko 8 GW do końca 2025 roku. Segment fotowoltaiki jest też jednym z najszybciej rozwijających się w sektorze OZE, nie tylko w Polce ale i na świecie. Na koniec 2019 roku do sieci w całym kraju podłączone były instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy blisko 1,3 GW – przeszło 800 MW więcej, niż rok wcześniej. Gdyby tego było mało, już w połowie bieżącego roku moc wszystkich instalacji przekroczyła 2 GW. Tak wysokie tempo rozwoju spowodowane jest m.in. obniżaniem się cen technologii. Korzystają na tym przede wszystkim nowi właściciele małych instalacji (np. na dachach budynków), jak i dużych niezależnych farm wytwarzających energię elektryczną komercyjnie.

Kompleksowa oferta: projekt, budowa, odkup energii

Energa odpowiedziała na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką szerokim pakietem usług. Łącząc kompetencje inżynierskie i doświadczenie w handlu energią, przygotowała kompleksową ofertę nie tylko dla klientów indywidualnych chcących zostać prosumentami, ale również produkt o nazwie EnerSOL!, dedykowany dla firm zainteresowanych budową własnych farm fotowoltaicznych. Spółka Energa Obrót świadczy w jego ramach usługi od etapu koncepcyjnego i projektowego, przez doradztwo w zakresie źródeł finansowania bądź przystępowania do systemu aukcyjnego, aż po budowę i obsługę powykonawczą. Dodatkową propozycją dla klientów, którzy skorzystają z EnerSOL!, będzie możliwość późniejszej sprzedaży wytworzonej energii.

Oznacza to, że współpraca z Energą Obrotem obejmuje nie tylko samą ofertę EnerSOL! – spółka może też odkupywać wyprodukowaną energię w oparciu o jeden z kilku modeli: cenę stałą, cenę dzienną TGE BASE lub ceny na rynku SPOT. Wybór najlepszego modelu uzależniony jest głownie od celów wytwórcy oraz stopnia akceptacji ryzyka. Jednym ze sposobów na uzyskanie gwarancji określonego poziomu cenowego jest wspomniana wcześniej aukcja OZE.

Ze względu na zmienność cen na Towarowej Giełdzie Energii przy wyborze modelu rozliczania, niezwykle istotny jest sam moment podejmowania decyzji o sprzedaży oraz bieżące trendy rynkowe. Energa Obrót oferuje pełne wsparcie doradcze w zakresie rynku hurtowego, zwłaszcza dla podmiotów, dla których energetyka nie jest główną działalnością, tylko sposobem na jej dywersyfikację.

Dofinansowanie do wzięcia

Jednym z motorów napędowych dla rozwoju OZE, który pozwala wykorzystać tkwiące w sektorze możliwości, stały się systemy wsparcia. W przypadku klientów indywidualnych popularnością cieszy się rządowy program Mój Prąd. W przypadku farm komercyjnych dostępny jest z kolei mechanizm aukcji OZE. Gwarantują one inwestorowi komercyjnemu stałą cenę sprzedaży energii elektrycznej do 2035 roku, co znacząco ułatwia pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania i przyczynia się do szybszego zwrotu zainwestowanego kapitału. Wszystkie te czynniki w połączeniu ze stosunkowo prostą konstrukcją paneli oraz relatywnie niskimi kosztami ich utrzymania sprawiają, że instalacje wytwarzające energię elektryczną na potrzeby własne znacząco obniżają opłaty za rachunek. W przypadku komercyjnych inwestycji postrzegane są natomiast jako atrakcyjne formy lokaty kapitału pozwalające uzyskać stabilny dochód pasywny. Ma to szczególne znaczenie w trudnych czasach związanych z epidemią COVID19.

Doświadczenie i pewność

Wsparcie i współpraca z doświadczonym partnerem na całym etapie inwestycji pozwala uniknąć błędów, a jasno wyznaczona ścieżka rozwoju projektu, włącznie z analizą źródeł finansowania, budową i sprzedażą energii znacząco optymalizuje koszty inwestycyjne, jednocześnie maksymalizując zyski. Kompleksowa realizacja usługi przez jeden podmiot pozwala też inwestorowi na zaoszczędzenie czasu i daje gwarancje na powodzenie realizacji projektu.

Energa Obrót współpracuje zarówno z inwestorami dopiero zainteresowanymi budową własnej farmy fotowoltaicznej, jak też z firmami posiadającymi już gotowy projekt instalacji, a nawet zrealizowaną inwestycję, z której sprzedają wyprodukowaną energię elektryczną. Spółka ma zawarte umowy na odkup energii z blisko tysiącem wytwórców, a zakontraktowana u nich moc wynosi ponad 2000 MW. Umowy te pozwalają na zakup ok. 4 TWh energii z OZE, z czego znaczna część przeznaczana jest na potrzeby klientów spółki.

Szczegółowy zakres usług Energi Obrotu znaleźć można na stronie internetowej oferty EnerSOL!.

W przypadku zainteresowania współpracą, firmy mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty spółki, wysyłając wiadomość na adres e-mail oze@energa.pl

