Biometan i wodór to gra o gigantyczne pieniądze

Potencjał rynku biometanu w Polsce sięga 8 mld metrów sześciennych rocznie. Jego rozwój to ograniczenie importu gazu, budowanie bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o własne zasoby - powiedział w trakcie Kongresu Energetycznego we Wrocławiu Jarosław Wróbel, wiceprezes PGNiG. Spółka zamierza również inwestować w technologie związane z magazynowaniem i transportowaniem wodoru.

Już za pięć lat PGNiG zamierza produkować biometan – produkt oczyszczania biogazu, czyli gazu powstałego w wyniku fermentacji materii organicznej - na poziomie miliarda metrów sześciennych rocznie. Biznesowym celem koncernu jest osiągnięcie pułapu 4 miliardów metrów sześciennych rocznie w 2030 r.

Strategia PGNiG zakłada rozwój rynku biometanu poprzez system franczyzowy, oparty na umowach dotyczących budowy lokalnych wytwórni. Do 2030 może powstać nawet 1,5-2 tys. takich instalacji. Koncern powołał już spółkę celową: PGNiG Biometan, która między innymi będzie organizować wsparcie finansowe dla potencjalnych franczyzobiorców – pełna oferta zostanie przedstawiona w I kwartale 2021.

„Stawiamy na bardzo istotne novum, czyli nie przetwarzanie kukurydzy, kiszonek różnego typu, które są normalnymi uprawami, tylko chcemy bazować na gnojowicy, tzw. pofermencie kurzym i resztkach organicznych” – zaznaczył Jarosław Wróbel.

PGNiG zaczyna praktycznie od zera: obecnie w Polsce nie ma żadnej biometanowni, podczas gdy na terenie Europy jest już ich ponad 700. Także liczba biogazowni, służących głównie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, w porównaniu do UE jest w naszym kraju niewielka, wynosi bowiem nieco powyżej 100. W Niemczech, gdzie biogaz wykorzystuje się od ponad 30 lat, jest ich blisko 9,5 tys. Tymczasem niezagospodarowane odpady organiczne samoistnie wytwarzają metan, który ucieka do atmosfery i wzmaga efekt cieplarniany.